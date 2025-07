Le Dream plie les Wings de Paige Bueckers à coups de 3-points

Après avoir créé la surprise face au Liberty, les Wings de Paige Bueckers recevaient le Dream d’Allisha Gray. Justement, la meneuse de Dallas est la première à se montrer avec un tir à mi-distance puis elle délivre une passe décisive pour Haley Jones, seule sur la ligne des lancers-francs (4-4). Ensuite Paige Bueckers trouve Luisa Geiselöder à 3-points, mais Allisha Gray (15 points, 6 rebonds, 7 passes) répond également avec une flèche à longue distance pour remettre Atlanta devant (9-7). À la fin du premier quart-temps, le Dream peut compter sur un 9-0 conclu par un nouveau tir lointain d’Allisha Gray pour mener 26 à 21 après dix minutes de jeu.

Rapidement, les Wings égalisent. D’abord, Paige Bueckers dégaine derrière l’arc sur la tête de Brittney Griner puis Aziaha James prend un tir à mi-distance compliqué pour ramener Dallas à 26 partout. Jusqu’à la mi-temps, les deux équipes s’échangent les coups et les tirs à 3-points, mais le Dream est toujours devant au moment de rejoindre les vestiaires (44-40).

Deux équipes en feu à 3-points

Le troisième acte est à l’image des deux premiers, avec deux équipes au coude à coude, mais c’est Dallas qui mène avant d’entamer le quatrième quart-temps. Toutefois, cette avance est de courte durée. Maya Caldwell et Naz Hillmon (21 points à 7/9 et 5/7 de loin) inscrivent trois tirs primés de suite pour donner huit longueurs d’avance à Atlanta (74-66). Sauf que, encore une fois, les Wings reviennent grâce aux deux femmes fortes de la soirée côté Dallas, à savoir Luisa Geiselöder et Paige Bueckers (74-74). Dallas repasse même devant après un tir depuis le logo d’Haley Jones qui ne manque pas de faire exploser le College Park Center (77-76).

Les tirs à 3-points s’échangent ensuite puisque Naz Hillmon répond à ce tir miraculeux d’Haley Jones tandis que Paige Bueckers se montre également derrière l'arc. Si Brionna Jones redonne l’avantage au Dream, la numéro 1 de la Draft 2024 prend le meilleur sur Te-Hina Paopao pour inscrire un panier avec la faute (82-81). Cependant, la rookie d’Atlanta n’est pas en reste puisqu’elle réussit deux lay-ups de suite et ce sont une nouvelle fois les joueuses de Karl Smesko qui mènent au score alors qu’il ne reste plus que 40 secondes à jouer (85-83).

Oubliée par Li Yueru, Naz Hillmon inscrit un ultime tir lointain pour sceller le sort du match et ramener une victoire compliquée au Dream, 88 à 85, au terme d’un match où les deux équipes ont brillé à 3-points (42.3% de réussite pour Atlanta contre 50% pour Dallas).

« C’est une opportunité manquée, mais cela montre que l’on va dans le bon sens » constate l’entraîneur de Dallas, Chris Koclanes après la rencontre. « On apprend à rester dans les matchs et à mieux faire tourner le ballon. »

Malgré la défaite, Paige Bueckers a inscrit 21 points à 8/20 au tir et 3/7 de loin. Elle a également ajouté sept passes décisives.

« Face aux meilleures défenseures de la Ligue, vous devez réussir à vous créer des tirs dans des espaces restreints » explique la meneuse de Dallas. « Je travaille sur mon jeu de jambes depuis que je suis au collège. C’est un élément fondamental de mon jeu. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.