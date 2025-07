Encore un « comeback » raté pour New York, vaincu à Dallas

Les Wings de Dallas tiennent sans doute leur match de référence avec ce succès probant face aux championnes en titre new-yorkaises. Étouffées la veille par Las Vegas (80-106), les Texanes ont profité du retour de Paige Bueckers (et de l'absence de Breanna Stewart dans le camp d'en face) pour se reprendre et livrer trois quart-temps de haut niveau, avec tout un collectif au rendez-vous pour épauler la doublette Bueckers-Ogunbowale.

Voilà déjà deux matchs que New York ratait ses entames. On attendait donc une réaction sur ce point… et ça a été pire que ce qu'on pouvait imaginer : 21-4 dans les dents ! Paige Bueckers et Arike Ogunbowale ont ainsi pu prendre confiance d'entrée, bien aidée par Luisa Geiselsoder et DiJonai Carrington.

Les deux éclairs de génie de Marine Johannès (9 points, 5 passes) puis les 3-points de Stephanie Talbot et Jonquel Jones ont à peine sauvé la baraque après 10 minutes (31-19), sans vraiment inverser la tendance.

Car Dallas a surenchéri avec un 12-2 dès le début du deuxième quart-temps (43-21) puis le festival Ogunbowale, impliquée à la passe ou au scoring sur 18 des 20 derniers points de son équipe jusqu'à la pause (63-36) !

Le sang-froid de Paige Bueckers

Paige Bueckers a bien essayé de dissuader le Liberty de tenter un nouveau « comeback » en claquant deux flèches à 3-points dès le retour des vestiaires (75-47). Mais c'est bien mal connaître le Liberty que de croire que les joueuses allaient lâcher ! Même à -23 à 10 minutes de la fin (85-62), les New-Yorkaises ont tout tenté, et ont presque réussi leur coup, au prix d'un incroyable 20-4 qui a maintenu le College Park Center sous tension jusqu'à la fin.

Après avoir beaucoup souffert dans l'exercice (7/26 au total), les 3-points de Leonie Fiebich, Sabrina Ionescu et Jonquel Jones ont fait monter la pression et l'avance a fondu comme neige au soleil pour terminer à un petit -6 avec encore près de deux minutes à jouer (82-88).

À une minute du terme, c'est donc le sang-froid de la rookie Paige Bueckers qui a fait la différence sur deux lancer-francs, alors que la nouvelle tentative à 3-points de Jonquel Jones dans la foulée n'a pas trouvé le cercle. DiJonai Carrington a elle aussi su rester lucide aux lancers-francs pour assurer la victoire pour de bon (92-82).

À part ce final un poil angoissant, Dallas a montré de très bonnes choses sur quoi il va falloir s'appuyer pour la suite en vue de la réception d'Atlanta et Indiana d'ici la fin de semaine. New York va pour sa part devoir se relever après deux défaites de suite, du côté de Minnesota pour le choc au sommet de la ligue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.