Plusieurs millions de dollars de maillots et de souvenirs du Heat vendus en cachette ?

C'est Amin Elhassan qui a lâché l'information dans le Dan LeBatard Show : un système frauduleux de revente de maillots et de souvenirs liés au Heat aurait été mis en place en Floride…

Ainsi, depuis un an et demi, quelques personnes vendraient, tant sur le marché officiel des collectionneurs, que sur le marché noir, des maillots portés lors des Finals, et d'autres produits, très rares, liés à la franchise.

Des produits potentiellement volés dans les coffres-forts du club, même si la franchise n'en a jamais parlé.

Selon Amin Elhassan, on parle de millions de dollars récupérés par un petit groupe de personnes, dont un agent des forces de l'ordre de Miami et une personne ayant des « liens avec la NBA ».

Dans le petit monde des collectionneurs, les doutes ont commencé à poindre quand on a vu l'énorme stock des vendeurs en question, qui avaient des collections entières de maillots portés lors des Finals par le Heat. Récupérer un maillot du genre est possible, mais avoir ceux de toute l'équipe soulève forcément des questions.

Désormais, c'est à la police du comté de Miami d'enquêter pour déterminer la nature exacte de ce système.