Avec le sourire, Cameron Brink est remontée sur le vélo de la WNBA

5 points et 3 rebonds en 14 minutes. Cameron Brink a fait un retour discret en WNBA, après avoir été éloignée des terrains pendant plus d'un an suite à sa blessure au genou, mais l'intérieure des Sparks a savouré.

« J'étais vraiment nerveuse au début » reconnait-elle par rapport à son duel face aux Aces. « Mais une fois qu'on y est, c'est comme faire du vélo. C'était une super journée. Qui mérite un 10 sur 10. »

Malgré la défaite face à une A'ja Wilson (34 points, 10 rebonds) intenable, les Sparks avaient ainsi le sourire.

« Je suis très fière d'elle » a réagi sa coéquipière Kelsey Plum. « Je lui ai dit après le match que c'était impressionnant de la voir sur le terrain et qu'elle ait un tel impact sur le jeu… Je l'ai trouvée phénoménale. »

« Je sais que je suis prête parce que quand je joue, je souris »

Lynne Roberts, la coach de Los Angeles, a aussi trouvé que son intérieure avait fait du « bon travail » et l'a trouvée « plus à l'aise qu'elle ne l'imaginait » après une telle absence, et un retour en milieu de saison.

« Ça m'a vraiment manqué », confirme l'intéressée. « C'est sans aucun doute ce que je préfère dans le basket : la compétition, me donner à fond. C'est vraiment génial d'être sur le terrain avec mes coéquipières et de sentir l'énergie du public. Je ne l'oublierai jamais. Je sais que je suis prête parce que quand je joue, je souris. »

Et même si elle explique que son absence lui a appris la patience, et lui a également montré qu'elle était plus forte qu'elle ne l'imaginait, rien ne vaut finalement le terrain pour la championne NCAA 2021 avec Stanford.