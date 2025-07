Retour de Cameron Brink… mais les Sparks chutent face aux Aces

C’est dans l’espoir de prolonger leur série de victoires que les Sparks recevaient les Aces de la MVP en titre A’ja Wilson. Un duel marqué par le retour de Cameron Brink, remise d'une rupture des ligaments croisés après plus d’un an de convalescence.

Un retour ovationné par la Crypto.com Arena lorsque la numéro 2 de la Draft 2024 entre en jeu. Dès la première possession offensive de Los Angeles, elle parvient à attraper un rebond pour envoyer une passe décisive à Rickea Jackson. Si, dans la foulée, Jewell Loyd réussit un tir à 3-points, Cameron Brink répond aussitôt. Elle joue un pick-and-pop avec Julie Allemand pour décocher une flèche à longue distance et ainsi inscrire ses premiers points de la saison.

Toutefois, malgré la bonne entrée en jeu de l'ailière, les Sparks sont menées 31 à 18 après 10 minutes de jeu.

Cameron Brink 3-ball for her first bucket backpic.twitter.com/DasCk7wvKh

— Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) July 30, 2025