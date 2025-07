Cameron Brink de retour, un an après sa blessure

Le 18 juin 2024, un mois avant les Jeux olympiques de Paris où elle était attendue avec l'équipe américaine de 3×3, Cameron Brink se blesse au genou gauche contre le Connecticut Sun. Verdict ? Rupture d'un ligament croisé, donc pas de compétition en France et fin de saison en WNBA pour la rookie.

Plus d'un an après, la joueuse des Sparks de Los Angeles devrait signer son retour ce mardi soir, contre les Aces de Las Vegas, afin de commencer sa deuxième saison en WNBA.

« Je suis très enthousiaste et très touchée par cette expérience. Ce n'est pas facile de revenir après ça. Je suis vraiment très impatiente », a-t-elle commenté. « Quand on me connait, on sait que je ne suis pas vraiment patiente donc ce processus m'a beaucoup appris. »

Comme Cameron Brink n'a pas joué depuis treize mois, son temps de jeu sera limité dans un premier temps.

La saison passée, elle avait tourné 7.5 points, 5.3 rebonds et 2.3 contres de moyenne. Sa présence dans la raquette devrait aider la défense de Los Angeles, qui n'est pas la plus performante de la saison jusqu'à maintenant.

« Je veux apporter une bonne attitude, de l'énergie. Mon énergie, c'est mon fonds de commerce. Je veux être une bonne coéquipière. On gagne parce qu'on s'amuse donc je veux apporter ça au quotidien », décrit-elle.