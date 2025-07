Dario Saric espère revoir le terrain avec les Kings

Pour la première fois de son histoire, la Croatie n'est pas qualifiée pour l'EuroBasket. Dario Saric et ses coéquipiers vont ainsi jouer en août des matchs pré-qualificatifs (face au Danemark et la Norvège), afin d'intégrer les groupes qui détermineront les pays qui participeront à la Coupe du monde 2027, organisée au Qatar.

Pour l'intérieur, très peu utilisé cette saison par les Nuggets, c'est ainsi l'occasion de retrouver les parquets, avant de rejoindre les Kings, où il espère bien faire partie de la rotation de Doug Christie.

« Je suis allé à Sacramento, j'ai passé les examens médicaux, j'ai discuté avec l'entraîneur et le GM. J'ai reçu des retours positifs. J'espère obtenir du temps de jeu aux postes 4 et 5. Mais on ne sait jamais vraiment. Je pensais que j'allais jouer à Denver aussi, et j'ai fini par rester sur le banc », a-t-il ainsi admis auprès des médias croates.

Dario Saric est sous contrat jusqu'à l'été 2026 après avoir activé sa « player option » à 5.4 millions de dollars.

« Je suis déterminé à tout donner », conclut l'intérieur de 31 ans. « Je suis très motivé pour la saison prochaine. »

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.2 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.2 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.5 3.2 0.8 1.5 0.3 0.9 0.1 7.3 2023-24 GOS 64 17 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.2 1.8 0.5 1.2 0.2 8.0 2024-25 DEN 16 13 36.2 26.9 70.0 0.9 2.2 3.1 1.4 1.2 0.4 0.9 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.