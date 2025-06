Dario Saric active son option pour rester aux Nuggets

Comme Pat Connaughton chez les Bucks, Dario Saric fait partie des joueurs qui n’ont pas trop intérêt à tester le marché des « free agents », alors que sa cote est au plus bas dans la Grande Ligue.

Misko Raznatovic, son agent, a ainsi annoncé qu’il allait activer sa « player option » à 5.4 millions de dollars pour la saison prochaine, et qu’il comptait bien rester chez les Nuggets…

C’est que l’intérieur croate de 31 ans n’aurait pas pu obtenir plus, alors qu’il a été l’une des grosses déceptions de l’année dans les Rocheuses. Alors qu’il était attendu pour suppléer Nikola Jokic, il a très, très rapidement disparu de la rotation de Mike Malone, passant la majorité de la saison régulière au bout du banc de Denver.

David Adelman ne l’avait jamais relancé en fin de saison et en playoffs suite à sa prise de fonction et il faudra voir si le nouveau « head coach » parvient à l’utiliser. Ou si le club tentera plutôt de l’échanger d’ici la reprise pour tenter de retrouver des rotations plus fiables dans la raquette pour son triple MVP.

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.2 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.2 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.5 3.2 0.8 1.5 0.3 0.9 0.1 7.3 2023-24 GOS 64 17 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.2 1.8 0.5 1.2 0.2 8.0 2024-25 DEN 16 13 36.2 26.9 70.0 0.9 2.2 3.1 1.4 1.2 0.4 0.9 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.