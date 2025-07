Muggsy Bogues, le « grand frère » de Brandon Miller

Et si Muggsy Bogues était le joueur le plus emblématique de l'histoire des Hornets ? Ce n'est pas impossible puisqu'il reste le deuxième joueur le plus capé sous les couleurs de la franchise (632 matches joués) ainsi que le meilleur passeur et intercepteur des Hornets.

Surtout, il symbolise les meilleurs saisons de la franchise, au milieu des années 1990, et reste reconnaissable entre tous puisque le meneur ne mesure que 1m60 ! Et malgré ce déficit de centimètres, il a fait une belle carrière.

La légende locale n'est pas loin de son ancienne équipe. En effet, il est très proche de Brandon Miller, qu'il a rencontré lors du « media day » des Hornets en 2023.

« Je vois quelque chose de spécial en Brandon. C'est une belle âme. C'est un gamin qui a travaillé très dur pour en arriver là et maintenant, il évolue dans une ville que je connais bien. Tout ce que je peux faire pour améliorer sa transition, je vais le faire », dit l'ancien joueur des Hornets. « Je l'apprécie énormément. Je suis vraiment touché d'être en sa présence, car je sais ce qu'il faut faire en tant que professionnel, sur le terrain et en dehors, pour donner le meilleur de soi-même et c'est ce qu'il s'efforce de faire. »

Il a souffert de ne pas jouer la saison passée

Comment l'ailier juge-t-il sa relation avec Muggsy Bogues ? « C'est mon grand, grand frère », répond-il alors que 37 ans et surtout 46 centimètres séparent les deux hommes. « L'avoir auprès de moi, pour m'apprendre des choses de l'époque, sa routine, c'est important. L'avoir en tant que mentor, c'est une bénédiction. »

Le joueur des Hornets est également revenu sur sa situation personnelle. La saison passée, il n'a joué que 27 matches à cause d'une déchirure du ligament scapho-lunaire. Opéré en janvier au poignet droit, où en est-il ?

« Je suis probablement à 90-95 % désormais. J'ai pu commencer les exercices avec contacts. Je serai prêt pour le début de saison », confirme-t-il, en glissant que ce n'est que « récemment » qu'il peut shooter sans ressentir de douleur. « C'était difficile de ne disputer que 27 rencontres. Ce fut la pire chose de ma carrière jusqu'à maintenant. Mon objectif, c'est de jouer tous les matches et de les jouer à 110%. »

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.