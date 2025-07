Le tir qui a changé la vie de Stephen Curry ? Celui contre Gonzaga, lors de la « March Madness »

Stephen Curry a évoqué pas mal de sujets lors de sa dernière interview avec Complex, dont le shoot qui a changé sa vie. Il y en a eu quelques-uns, mais pour le meneur des Warriors, le plus important remonte à l'université…

« De mon point de vue, c'est le shoot contre Gonzaga, quand j'étais à Davidson » répond-il. « Tout le monde a ces moments où, si les choses s'étaient déroulées différemment, votre vie aurait pu prendre une autre tournure. Je pense vraiment que ça a fait une grosse différence, et pas seulement dans notre parcours, car c'était le premier tour, mais parce que le match était à égalité et qu'il restait moins d'une minute à jouer. Andrew Lovedale, mon intérieur à Davidson, a réussi à prendre un énorme rebond offensif, et le reste était comme au ralenti. »

Il faut se replacer dans le contexte pour comprendre l'importance ce de 3-points dans la carrière de Stephen Curry.

Car à l'entame de la « March Madness » 2008, le fils de Dell Curry n'est pas vraiment sur les radars des équipes NBA. Certes, il fait partie des meilleurs scoreurs de la saison, mais Davidson est une petite fac dans une conférence moyenne. Son physique très léger inquiète et c'est vraiment la « folie de mars » qui va l'exposer au grand jour.

« C'était un moment important et si je n'avais pas mis ce tir, qui sait comment les choses se seraient passées… »

Tête de série n°10, Davidson défie ainsi Gonzaga, tête de série n°7, au premier tour. À une minute de la fin, les deux équipes sont à égalité et Stephen Curry inscrit donc le 3-points qui fait basculer la rencontre.

Il finit le match avec 40 points à 8/10 de loin et Davidson réussira deux nouveaux « upsets », face à Georgetown et Wisconsin, avant de tomber (de peu) face à Kansas, futur champion, lors de l'Elite Eight.

« Il (Andrew Lovedale) a pris le rebond et m'a lancé le ballon. Je l'ai mis et on avait trois points d'avance. C'est là que tout a commencé à s'enchaîner pour nous dans ce tournoi » explique-t-il. « Et puis, votre notoriété augmente et vous utilisez cette confiance. Je ne dis pas que je n'aurais pas pu m'en sortir si nous avions perdu ce match, mais c'était un moment important et si je n'avais pas mis ce tir, qui sait comment les choses se seraient passées… »

Qui sait, en effet ? Car cette victoire, et plus globalement du parcours de Davidson lors de la « March Madness » auront un impact immédiat, faisant de Stephen Curry un potentiel « lottery pick » dans la foulée.