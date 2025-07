Avec Shai Gilgeous-Alexander, le tir à mi-distance retrouve de l’impact

Dans une NBA toujours plus tournée vers le tir à 3-points, Shai Gilgeous-Alexander domine lui surtout par son jeu à mi-distance. Un choix judicieux puisque la star du Thunder a réalisé une saison extraordinaire où il a été élu MVP et MVP des Finals, tout en remportant le titre NBA.

Dans son podcast, en compagnie de Steve Nash, LeBron James a ainsi développé sa vision du tir à mi-distance : « Les pionniers du jeu ont toujours travaillé leur jeu à mi-distance que ce soit sur des tirs, des ‘floaters' ou même des ‘post-ups'. Cela permet de déséquilibrer la défense, c’est toujours un avantage pour notre équipe. »

Le joueur des Lakers souligne notamment que le tir à mi-distance permet de créer des différences dans les défenses. Une idée relayée par un expert dans le domaine à savoir Carmelo Anthony.

« Ce n’est pas qu’une question de chiffre ou de tirs à 3-points. Il faut trouver le meilleur tir possible » explique l’ancienne star des Knicks au micro du podcast ‘7pm in Brooklyn'. « Si vous reculez alors je m’élève et si je parviens à arriver dans la raquette et que je suis bien placé, je peux tirer aussi. Shai a commencé à maîtriser le tir à mi-distance quand il a compris comment utiliser son corps et comment trouver ses bonnes positions. »

Une arme fiable

La saison dernière, plus des deux tiers des tirs de Shai Gilgeous-Alexander étaient des 2-points, que ce soit à mi-distance ou en pénétration dans la raquette. Un secteur où le joueur d’OKC tournait à 57% contre 37% derrière l’arc.

La nuance, pour Steve Nash, c'est que ces tirs à mi-distance ne peuvent pas être pris par n’importe qui et doivent être réservés à l’élite de la NBA.

« Le fan classique pense qu’il n’y a plus de tirs à mi-distance, mais ce n’est pas vrai » explique le double MVP. « Ce sont les ‘role players' qui ne prennent plus de tirs à mi-distance, on leur demande de défendre plusieurs positions ou de mettre des tirs à 3-points. C’est un plus s’ils peuvent attaquer un ‘closeout'. Mais pour moi, le tir à mi-distance n’a jamais été aussi important pour la star de votre équipe. »

Comme il est statistiquement moins efficace, le tir à mi-distance est donc devenu une arme utilisée de façon plus spécifique… mais qui reste essentielle pour surprendre les défenses et casser les lignes.

Quand les défenses se concentrent sur la raquette et le 3-points, c'est à mi-distance qu'il y a des espaces.

« Toute les équipes remportent le titre grâce au jeu à mi-distance » martèle Carmelo Anthony. « Dans les moments importants, quand vous devez mettre un panier, vos tirs à 3-points ne pourront toujours pas rentrer tandis que l’accès au cercle ne sera pas toujours ouvert. Si vous avez un tir à mi-distance, vous êtes dangereux et Shai l’est parce qu’il cherche toujours à prendre le meilleur tir. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.