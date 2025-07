Bobby Webster en pole position pour devenir président des Raptors ?

Cela fait maintenant un mois que Masai Ujiri a quitté les Raptors et aucun remplaçant n'a depuis été annoncé. Visiblement, ce n'est pas le dossier le plus brûlant de la ligue en ce moment puisque les rumeurs ne débordent pas.

D'après SportsNet, c'est bien Bobby Webster, le GM de la franchise, qui est en pole position pour devenir le nouveau président. Intéressé par le poste, il connaît déjà la maison et l'entreprise propriétaire des Raptors, Maple Leaf Sports & Entertainment, l'apprécie.

Ce qui expliquerait donc l'absence de grands noms pour prendre la suite de Masai Ujiri. Qui sont les candidats évoqués ? Marc Eversley, le GM des Bulls, déjà. Il a grandi au Canada et fut l'assistant GM de Bryan Colangelo chez les Raptors entre 2006 et 2013, ayant joué un rôle dans l'arrivée de DeMar DeRozan, à la Draft 2009. De plus, il est aussi dans le « board » de Canada Basketball.

On parle aussi de Dwane Casey (ancien coach de Toronto, dirigeant à Detroit désormais) et Monte McNair (libre depuis son départ de Sacramento), qui auraient rencontré le président de MLSE, Keith Pelley.

Enfin, deux dirigeants des Pacers sont également cités : le GM Chad Buchanan et le président Kevin Pritchard. Les deux ont leurs résultats pour eux, avec la réussite d'Indiana ces deux dernières saisons. Kevin Pritchard serait d'ailleurs le candidat favori de MLSE, même si arracher un dirigeant d'une autre franchise n'est pas toujours facile.