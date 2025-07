Kevon Looney va beaucoup manquer à Moses Moody

En attendant la résolution du dossier Jonathan Kuminga, les Warriors n'ont que neuf joueurs sous contrat pour la saison prochaine. Dont Moses Moody, qui va connaître sa première saison sans Kevon Looney à ses côtés…

« J'ai beaucoup appris de Kevon », explique l'arrière/ailier de 23 ans au sujet du pivot, qui a rejoint les Pelicans. « Il est davantage un leader vocal qu'on ne le pense, car il ne se tient pas devant l'équipe pour faire la leçon à tout le monde. Il préfère établir une relation individuelle avec chaque membre de l'équipe et avoir des conversations personnelles avec eux. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, car il l'a fait avec moi quand j'étais rookie. Il m'a initié au yoga, et nous le pratiquions ensemble tous les jours de match. »

De quoi créer un lien spécial entre les deux hommes.

Irremplaçable

« La perte de Loon va être difficile à tous points de vue. Il était là depuis mon arrivée. Son rôle au sein de l'équipe, et pour moi, est inestimable. Il est tout simplement irremplaçable, y compris dans la salle de yoga. »

Même s'il jouait de moins en moins, son profil étant peu compatible avec ceux de Jimmy Butler et Draymond Green, Kevon Looney laisse donc une trace forte dans la Baie. Et dans le vestiaire des Warriors.

« Je n'oublierai pas la façon dont il a pris soin de moi, dont il m'a fait découvrir le yoga et dont il m'a permis d'y avoir accès. Il a même payé pour que je puisse en faire pendant ma première année », continue Moses Moody. « Je vais faire pareil pour les nouveaux, comme il l'avait fait pour moi. Et il ne m'a pas mis la pression pour que je le fasse. Même chose pour la chapelle. On allait prier à la chapelle avant les matchs. Il m'a dit qu'il y allait et que c'était à moi de décider si je voulais y aller ou non. L'état d'esprit, c'est simplement de perpétuer cet héritage. »

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.2 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 2024-25 GOS 74 22 43.3 37.4 79.7 0.7 1.9 2.6 1.3 1.6 0.8 0.7 0.4 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.