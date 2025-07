Bill Self, l’entraîneur de Kansas, de nouveau hospitalisé

À la tête de Kansas depuis 2003, Bill Self a remporté deux titres universitaires avec les Jayhawks, en 2008 et 2022.

Il a ainsi coaché de nombreux futurs joueurs NBA, de Joel Embiid à Andrew Wiggins en passant par Christian Braun, Quentin Grimes ou encore Kelly Oubre Jr. Mais à 62 ans, son état de santé inquiète. En 2023, il avait ainsi été hospitalisé suite à des douleurs thoraciques et des problèmes d'équilibre. Il avait alors subi un cathétérisme cardiaque et s'était fait poser deux « stents » pour soulager des artères obstruées.

Mais visiblement, l'entraîneur a d'autres artères bouchées car il a de nouveau été hospitalisé, ce jeudi, à cause de « symptômes inquiétants » et deux nouveaux « stents » lui ont été placés.

« L'intervention s'est très bien déroulée et on s'attend à ce qu'il se rétablisse complètement », a expliqué l'université dans un communiqué. « Il est de bonne humeur et devrait bientôt sortir de l'hôpital. »

De quoi relancer les rumeurs de retraite, qui avaient circulé à l'issue de la saison de Kansas, mais que Bill Self avait évacuées. Même si l'arrivée de Jacque Vaughn à ses côtés pouvait ressembler à un passage de témoin.