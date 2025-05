Jacque Vaughn retourne à Kansas

On l’avait quelque peu perdu de vue depuis un an, et son éviction des Nets, mais revoilà Jacque Vaughn dans le monde du coaching, puisque l’on apprend qu’il devient le nouvel assistant de Bill Self à l’université de Kansas.

Une fac’ qui n’a pas été choisie au hasard, car il s’agit de celle où il a passé quatre ans (1993-97) avant de partir pour la NBA et d’y connaître une carrière de 12 ans. Les Jayhawks avaient d’ailleurs retiré son numéro 11 en 2002 et il trône, depuis, au plafond de leur salle (le Allen Fieldhouse).

« Je suis Jacque de loin depuis plusieurs années, mais j’ai toujours admiré la façon dont il se comporte professionnellement et dont il traite les gens » a réagi Bill Self, orphelin depuis peu de son assistant de longue date, Norm Roberts. « Ce sera une superbe addition à notre programme et un super mentor, coach et représentant de Kansas. Nous avons perdu un entraîneur incroyable quand Norm a pris sa retraite, mais nous sommes très chanceux de l’avoir remplacé par Jacque, un formidable Jayhawk au parcours unique et impressionnant. »

Après sa carrière de joueur, qui l’a vu remporter un titre NBA avec les Spurs en 2007, Jacque Vaughn s’est donc orienté vers une carrière dans le coaching. Il a occupé les fonctions d’assistant à San Antonio et Brooklyn, mais également de « head coach » du Magic et des Nets, donc.

« Je suis sincèrement honoré et enthousiaste à l’idée de revenir dans mon université et de rejoindre le staff de Coach Self en tant qu’assistant-coach » a déclaré de son côté le technicien de 50 ans. « Le basket m’a offert l’incroyable privilège d’encadrer, de diriger et de jouer avec certains des meilleurs joueurs de l’histoire. Je ne pouvais pas passer à côté de l’opportunité d’apporter mon expérience à une fac’ qui compte tant pour moi. C’est un honneur de faire une nouvelle fois partie de la famille Jayhawks. »