Les Nets virent Jacque Vaughn !

Alors qu’il passait sans doute un peu de bon temps en famille pendant cette coupure du All-Star Week-end, Jacque Vaughn a appris qu’il n’était plus l’entraîneur des Nets ! ESPN annonce qu’il prend la porte, et c’est son assistant Kevin Ollie qui va assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison.

Alors que les Nets ont glissé au classement, avec 18 défaites en 24 matches, les dirigeants ont donc estimé que Jacque Vaughn n’était plus l’homme de la situation. Ironie de l’histoire, l’ancien coach du Magic avait été prolongé jusqu’en 2027 il y a quasiment un an, jour pour jour…

La fessée subie à Boston a laissé des traces

Jacque Vaughn est le 3e coach à laisser sa place cette saison après Adrian Griffin aux Bucks (remplacé par Doc Rivers) et Wes Unseld Jr. aux Wizards (remplacé par Brian Keefe). Il quitte Brooklyn avec un bilan de 71 victoires pour 68 défaites, sans la moindre saison complète.

Onzièmes à l’Est, et encore en lice pour une place au « play-in », les Nets viennent de subir une défaite de 50 points face aux Celtics, et sans doute qu’elle a laissé plus de traces qu’on ne le pensait.