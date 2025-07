Shake Milton s’envole pour la Serbie

Après avoir eu du mal à s'installer durablement au sein d'une franchise NBA ces deux dernières années, Shake Milton prend une décision radicale : celle de partir jouer en Europe.

En l'occurrence, BasketNews annonce qu'il s'engage pour deux ans avec le Partizan Belgrade, le champion de Serbie en titre, également inscrit en Euroleague. On ignore, pour l'heure, s'il dispose dans son contrat d'une clause pour retourner aux États-Unis.

Il y a encore quelques jours, Shake Milton faisait pourtant toujours partie de l'effectif des Lakers, où il a passé la fin de saison dernière après son départ des Nets. Sauf que la franchise californienne a dû le couper afin de pouvoir signer Marcus Smart.

Le meneur/arrière de 28 ans, principalement passé par Philadelphie en sept ans dans la ligue, avait été drafté en 2018 (54e choix) et il affiche 8.1 points, 2.4 passes et 2.2 rebonds de moyenne au cours de sa carrière (à 36% à 3-points). Outre Los Angeles et Brooklyn, on l'avait aussi brièvement aperçu à New York et Detroit.

Shake Milton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 20 13 39.1 31.8 71.4 0.5 1.3 1.8 0.9 1.4 0.4 0.3 0.4 4.3 2019-20 PHL 40 20 48.4 43.0 78.5 0.4 1.8 2.2 2.6 2.3 0.5 1.2 0.2 9.4 2020-21 PHL 63 23 45.0 35.0 83.0 0.5 1.8 2.3 3.1 2.1 0.6 1.6 0.3 13.0 2021-22 PHL 55 21 42.9 32.3 83.6 0.5 2.0 2.6 2.5 1.8 0.5 0.8 0.3 8.2 2022-23 PHL 76 21 47.9 37.8 85.3 0.5 2.0 2.5 3.2 1.6 0.3 1.2 0.2 8.4 2023-24 * All Teams 48 12 40.5 28.1 81.6 0.3 1.3 1.6 1.2 1.1 0.4 0.6 0.1 4.5 2023-24 * MIN 38 13 40.0 26.4 81.8 0.2 1.2 1.3 1.3 1.2 0.4 0.7 0.1 4.7 2023-24 * NYK 6 5 44.4 50.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 1.2 0.2 0.0 0.0 1.8 2023-24 * DET 4 16 42.3 33.3 66.7 1.8 2.8 4.5 1.5 0.8 0.5 0.8 0.2 6.8 2024-25 * All Teams 57 15 45.3 35.8 79.7 0.5 1.3 1.8 1.8 1.2 0.4 0.7 0.1 5.5 2024-25 * LAL 30 12 43.3 29.4 84.6 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.7 0.1 3.9 2024-25 * BRK 27 18 46.5 38.9 75.8 0.6 1.3 1.9 2.4 1.6 0.6 0.7 0.0 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.