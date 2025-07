Pour signer Marcus Smart, les Lakers coupent déjà Shake Milton

C'était attendu : les Lakers n'ont pas activé le contrat de Shake Milton pour la saison prochaine. Ils avaient jusqu'à ce 20 juillet pour le faire et ils libèrent donc 3.0 millions de dollars de leur masse salariale.

C'est la première étape avant de signer Marcus Smart, via un contrat de 11 millions de dollars sur deux ans.

Néanmoins, comme le note Bobby Marks, d'ESPN, les manœuvres ne sont pas terminées puisque Los Angeles se retrouve à 3.9 millions de dollars sous le « first apron » et qu'il faut donc encore libérer 1.2 million de dollars pour s'offrir la marge suffisante afin de pouvoir intégrer l'ancien joueur des Celtics, des Grizzlies et des Wizards.

Pour y arriver, la première option est de couper ou transférer Jordan Goodwin et son salaire de 2.3 millions de dollars. Ça marche aussi avec Bronny James (1.9 million) mais ça passerait mal auprès de son père.

Sinon, un transfert de Dalton Knecht (4 millions) ou Maxi Kleber (11 millions) contre un contrat moins onéreux pourrait également permettre de faire les économies nécessaires…

Shake Milton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 20 13 39.1 31.8 71.4 0.5 1.3 1.8 0.9 1.4 0.4 0.3 0.4 4.3 2019-20 PHL 40 20 48.4 43.0 78.5 0.4 1.8 2.2 2.6 2.3 0.5 1.2 0.2 9.4 2020-21 PHL 63 23 45.0 35.0 83.0 0.5 1.8 2.3 3.1 2.1 0.6 1.6 0.3 13.0 2021-22 PHL 55 21 42.9 32.3 83.6 0.5 2.0 2.6 2.5 1.8 0.5 0.8 0.3 8.2 2022-23 PHL 76 21 47.9 37.8 85.3 0.5 2.0 2.5 3.2 1.6 0.3 1.2 0.2 8.4 2023-24 * All Teams 48 12 40.5 28.1 81.6 0.3 1.3 1.6 1.2 1.1 0.4 0.6 0.1 4.5 2023-24 * MIN 38 13 40.0 26.4 81.8 0.2 1.2 1.3 1.3 1.2 0.4 0.7 0.1 4.7 2023-24 * NYK 6 5 44.4 50.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 1.2 0.2 0.0 0.0 1.8 2023-24 * DET 4 16 42.3 33.3 66.7 1.8 2.8 4.5 1.5 0.8 0.5 0.8 0.2 6.8 2024-25 * All Teams 57 15 45.3 35.8 79.7 0.5 1.3 1.8 1.8 1.2 0.4 0.7 0.1 5.5 2024-25 * LAL 30 12 43.3 29.4 84.6 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.7 0.1 3.9 2024-25 * BRK 27 18 46.5 38.9 75.8 0.6 1.3 1.9 2.4 1.6 0.6 0.7 0.0 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.