Entre Ausar et Amen Thompson, un contact constant pour se motiver

Cette saison, pour leur deuxième exercice, Ausar et Amen Thompson ont chacun franchi un cap, en s'imposant comme des éléments importants de leur équipe respective, Detroit pour le premier, Houston pour le second.

Les deux frères ont fait parler leurs immenses qualités athlétiques, notamment en défense et jusqu'en playoffs. Ausar Thompson s'est montré face à Jalen Brunson quand Amen a fait son possible face à Stephen Curry.

Clairement, le potentiel du duo est très important et c'est ainsi qu'il s'affiche en couverture du Slam Magazine. Les deux frères ont notamment évoqué le contact régulier qui existe entre deux. Étant chacun dans une conférence, ils se croisent seulement deux fois durant la saison régulière.

Un texto pour se motiver

Le restant du temps, ils s'envoient des textos, dont un quelques minutes avant chaque match – « Va tuer » – même si c'est fluctuant.

« C'est une fois tous les 71 matches. Déjà parce que, parfois, j'oublie sincèrement qu'il a un match à jouer donc ça ne compte pas si on envoie le message pendant la rencontre », reconnaît Ausar, qui se perd parfois face aux horaires des matches. « S'il joue à l'Ouest, je pense que le match est à 19h, alors que c'est 21h, ou alors je pense que son match est plus tard, mais comme est il venu à l'Est, alors c'est plus tôt et je ne peux plus lui envoyer de texto à temps. Mais je lui envoie un texto avant chaque match, j'essaie en tout cas. »

Comment interpréter ce message guerrier ? « Il faut que notre présence sur le parquet soit ressentie », répond Amen Thompson. Le joueur des Rockets ne se limite pas aux messages de son frère pour se motiver. Comme plus jeune, il possède un tableau où il peut noter ses ambitions.

« Dès que je suis à l'hôtel, je prends un bout de papier et un stylo et j'écris, avant les matches, que je vais être bon. C'est mon nouveau truc », confirme le joueur des Rockets. « Je veux avoir un nouveau tableau de rêves, car je le faisais quand j'avais 9 ans. Maintenant que j'ai 22 ans, je pense que ça m'aidera à me concentrer sur les choses que je veux vraiment accomplir. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 23 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.