Aux Clippers, on n’a pas peur d’avoir trop de porteurs du ballon

Une nouvelle fois, Lawrence Frank s'est présenté devant la presse suite à la signature de Chris Paul aux Clippers. Le président des opérations basket du club n'en finit plus de faire des conférences de presse alors que, trois jours auparavant, il avait déjà répondu aux questions des journalistes suite à l'arrivée de Bradley Beal…

Et la première question qui lui a été posée concerne justement l'arrivée de deux joueurs habitués à avoir le ballon en main. N'est-ce pas trop, alors que James Harden, Kawhi Leonard, Kris Dunn et Bogdan Bogdanovic ont également été les principaux porteurs du ballon pendant une grande partie de leurs carrières ?

« Au niveau des porteurs du ballon, que ce soient les premiers ou deuxièmes créateurs, avec James, Brad, Bogey, Kris Dunn mais aussi Kawhi, on peut se demander si on n'a pas trop de bouches à nourrir. Est-ce qu'il n'y a pas trop de gars qui ont besoin du ballon ? C'est pour ça que nous voulions être très précis sur les rôles de chacun. »

Une rotation de 9 joueurs avec 11 joueurs de talent

Lawrence Frank assure ainsi que le poste de créateur a posé quelques soucis la saison passée, en particulier lors des minutes sans James Harden, et que Chris Paul était la meilleure solution pour régler le problème.

À condition que tout le monde comprenne bien son rôle, et accepte son temps de jeu et ses responsabilités…

« On aura probablement une rotation de 9 joueurs mais on a 11 joueurs de très grand talent, qui ont prouvé leur valeur » conclut Lawrence Frank en évoquant la densité de l'effectif mis en place. « Même si j'adorerais que tous nos joueurs soient en bonne santé pendant 82 matchs, ce n'est pas réaliste. On s'est aussi énormément appuyé sur James (Harden), qui a joué 79 matchs, avec le cinquième plus gros total de minutes. On espère qu'il pourra le faire à nouveau, mais on voulait une assurance. Et c'est pareil pour Zu (Zubac), qui a joué 80 matchs. Encore une fois, on espère qu'il pourra le refaire mais on voulait plus d'assurances sur ces postes. »

EFFECTIF PROVISOIRE DES CLIPPERS POUR 2025/26

Meneurs : James Harden, Chris Paul, Kris Dunn

Arrières/Ailiers : Kawhi Leonard, Bradley Beal, Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr, Nicolas Batum, Cameron Christie

Intérieurs : Ivica Zubac, John Collins, Brook Lopez, Yanic Niederhauser, Kobe Brown