Les Mystics craquent en fin de match face aux Sparks

Les Sparks débutent la seconde moitié de saison comme elles avaient terminé la première, c’est-à-dire avec un duel face aux Mystics et son duo de rookies All-Star Kiki Iriafen et Sonia Citron.

Un match que Washington prend par le bon bout puisque l’équipe de la capitale passe un 8-0 dès le début de la rencontre avant que Dearica Hamby n'inscrive les premiers points de Los Angeles après trois minutes de jeu. Toutefois, les Californiennes ne parviennent pas à arrêter les Mystics et les coéquipières de Stefanie Dolson mènent 26 à 16 après dix minutes, l'écart ayant même atteint les 16 unités (24-8) au cours de ce premier acte.

La tendance s’inverse ensuite puisque Los Angeles resserre sa défense et, pendant quatre minutes, Washington ne parvient pas à inscrire le moindre point dans le jeu. Les Sparks en profitent pour recoller au score derrière un Dearica Hamby qui, comme lors du duel du 15 juillet dernier, est inarrêtable. Si l’ailière affiche 11 points à la mi-temps, c’est Azurá Stevens (15 points, 6 rebonds) qui permet à la franchise californienne de prendre son premier avantage de la partie (32-31). Dans la foulée, Rae Burrell décoche une flèche à longue distance puis elle profite du mauvais repli défensif des Mystics pour inscrire deux nouveaux points faciles dans la raquette de l’équipe de la capitale. Ainsi, c’est avec cinq points d’avance (40-35) que les joueuses de Lynne Roberts rejoignent les vestiaires.

Washington sans solution face au duo Hamby – Jackson

Après la pause, les Sparks continuent sur le bel élan vu avant la mi-temps et prennent dix points d'avance (54-44), mais Washington répond immédiatement avec un 8-0 au cours duquel Sug Sutton s’illustre avec deux tirs primés. Pour calmer l’incendie, Rickea Jackson profite des errements défensifs des Mystics pour inscrire un tir à 3-points totalement ouvert sur une passe de Julie Allemand (8 points, 4 passes).

Puis, à la fin de ce troisième quart-temps, ce match s’emballe. Kiki Iriafen inscrit un lay-up pour ramener son équipe à deux longueurs (62-60), mais Kelsey Plum répond aussitôt avec un tir de loin pour redonner deux possessions d’avance à son équipe. Cependant, en 30 secondes, les Mystics passent un 5-0 porté par Sug Sutton et c’est sur un score de 67 partout que débute le dernier acte.

Washington parvient à reprendre les commandes grâce à deux lancers francs de Brittney Sykes et une contre-attaque de Sonia Citron (71-67).

Une avance de courte durée puisque Dearica Hamby et Rickea Jackson remettent Los Angeles devant (72-71). Cette dernière brille lors de ce dernier acte puisqu’elle inscrit sa quatrième flèche à longue distance de la soirée pour permettre à Los Angeles d’avoir une avance de 10 points (88-78) à deux minutes du terme.

Un écart que Washington ne parvient pas à remonter et les Sparks finissent par s'imposer 93-86 derrière les 24 points et 14 rebonds de Dearica Hamby tandis que Rickea Jackson finit à 22 unités. La franchise californienne enchaîne un troisième succès de rang et se rapproche de la 8e place des Mystics avant d’aller défier le Sun ce jeudi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.