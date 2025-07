Avec Emma Meesseman, le Liberty a « toutes les pièces nécessaires »

C'est la grosse prise du All-Star Break en WNBA. Championne en 2019 (et MVP des Finals) avec les Washington Mystics, mais également six fois titrée en Euroleague, Emma Meesseman a donc décidé de rejoindre le New York Liberty pour finir la saison, même si Minnesota et Phoenix lui faisaient aussi les yeux doux.

Alors que New York affronte Indiana la nuit prochaine, Jonathan Kolb a tenu à expliquer que l'intérieure belge de 32 ans n'avait pas encore signé de contrat avec le Liberty. En fait, il faut d'abord régler des histoires de visas.

La date d'arrivée de la native d'Ypres est donc encore floue, mais elle représente évidemment un atout de poids, aux côtés de Breanna Stewart et Jonquel Jones. Surtout que Stephanie Talbot est également arrivée.

Mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi…

« On voulait améliorer l'équipe par rapport à l'année dernière et nous avons désormais toutes les pièces nécessaires » admet Breanna Stewart. « Mais désormais, il faut les assembler. Tout ça a fier allure sur le papier, mais ce n'est qu'une première phase. Il faut que ça fonctionne sur le terrain, et c'est un défi pour tout le monde. »

Pour New York, qui est actuellement à la deuxième place du classement WNBA avec 15 victoires pour 6 défaites, derrière le Minnesota Lynx (20 victoires – 4 défaites), c'est une sacrée recrue qui va arriver.

Certes, il va falloir l'intégrer en cours de campagne, mais Jonquel Jones résume plutôt bien les choses.

« Emma est une joueuse de classe mondiale… C'est vraiment bien de l'avoir dans l'équipe. C'est quelqu'un avec qui il est formidable de jouer et contre qui il est horrible de jouer. Je suis donc heureuse qu'elle soit avec nous. »