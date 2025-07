Les Raptors reviennent à Vancouver pour débuter la présaison

Depuis 2012, la NBA organise des « Canada Series » : des rencontres de présaison organisées sur le sol canadien, mais pas forcément à Toronto.

Et le 6 octobre prochain, pour le 20e match du genre, ce sont encore les Raptors qui seront ainsi à Vancouver, afin d'y défier les Nuggets de Jamal Murray, ce dernier étant très heureux d'en être.

« C'est toujours un honneur et un plaisir de revenir à la maison, pour jouer au basket au Canada. Je suis impatient, pour moi et mon équipe, d'affronter les Raptors devant les fans de Vancouver. Ça va être sympa. »

Pour les Raptors, c'est surtout l'occasion de continuer de faire la promotion du basket au Canada.

« Ce sera la septième fois que nous commençons l'année par un match de présaison à Vancouver et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'être de retour pour le début de la saison 2025/26 » explique Bobby Webster, le GM de Toronto. « Nous aimons l'ambiance, la ville, la salle et surtout les fans. Une partie de l'expérience consiste à voir les joueurs de notre jeune équipe réaliser à quel point les Raptors sont soutenus à travers le Canada. C'est génial – la prise de conscience qu'ils jouent pour un pays, et pas seulement pour une ville, est un moment important. »

Depuis le déménagement des Grizzlies de Vancouver à Memphis, en 2001, les Raptors sont ainsi la seule équipe NBA du Canada, et récupère donc la plupart de fans de basket du pays.