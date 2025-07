Richard Jefferson reste sur ESPN

La saison à venir sera la première sous l'empire du nouvel accord TV, validé en 2024 et qui pèse 76 milliards de dollars sur onze ans. ESPN/ABC a conservé le premier lot avec notamment l’exclusivité de la diffusion des Finals, même si la chaîne diffusera une vingtaines de matches en moins durant la saison régulière.

Néanmoins, pour la dernière série de la saison, Richard Jefferson sera toujours aux commentaires, annonce The Athletic. L'ancien joueur a accepté de rempiler avec ESPN, malgré l’intérêt d'Amazon, et continuera donc de commenter les Finals avec Mike Breen.

Et Doris Burke ? Là, ce n'est pas sûr et la situation de la journaliste est encore floue. Si jamais elle n'est pas conservée, Tim Legler serait le nom le plus probable pour la remplacer. La chaîne pourrait aussi couper la poire en deux en alternant entre la première et le deuxième.

En 2024, Doris Burke avait marqué l'histoire de la télévision américaine en devenant la première femme à commenter un match des Finals, tous sports confondus aux États-Unis.