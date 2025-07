Adidas a récemment annoncé la date de sortie de la A.E. 2, attendu pour la mi-janvier. D'ici là, la marque aux trois bandes entend bien continuer à exploiter la A.E. 1 à fond avec notamment le modèle Low de la chaussure signature d'Anthony Edwards, ici décliné sous le coloris « Preloved Lime ».

Celui-ci se distingue par sa tige en vert clair et noir, avec le logo du joueur sur la languette et celui d'adidas sur le talon ressortant dans un vert plus foncé.

C'est déjà le onzième coloris de la A.E. 1 Low disponible sur Basket4Ballers, toujours au prix de 110 euros.