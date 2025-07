Ricky Rubio va-t-il revenir dans son tout premier club ?

Il y a un an, quasiment jour pour jour, on parlait d'un retour de Ricky Rubio à Badalone, son tout premier club. L'intéressé avait finalement démenti, avant de passer la saison 2024/25 loin des parquets.

Sauf qu'en Catalogne, le retour du fils prodige est de nouveau évoqué… et semble plus sérieux que jamais.

Rien n'a encore été annoncé officiellement mais Ricky Rubio, qui s'est récemment confié sur ses problèmes de dépression, a dîné vendredi avec le directeur sportif du club, Jordi Martí, ainsi que l'entraîneur Dani Miret. La veille, il avait également discuté avec Tomàs Dagà, président du groupe d'investisseurs qui gère La Penya.

Le plus jeune joueur de l'histoire du championnat espagnol

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Ricky Rubio avait joué ses quatre premières saisons professionnelles à Badalone, entre 2005 et 2009, avant d'être drafté par les Wolves mais de rester encore deux ans en Espagne, au FC Barcelone. À Badalone, il était devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat d'Espagne, à 14 ans et 11 mois seulement.

Après avoir acté la fin de sa carrière en NBA et son retour en Europe, le meneur s'était éloigné des terrains toute la saison dernière, mais Ricky Rubio pourrait donc retrouver la Liga ACB.

La saison dernière, le Joventut Badalone a terminé à la 6e place du championnat espagnol avec un bilan de 20 victoires pour 16 défaites, avant d'être éliminé en quarts de finale des playoffs, balayé par Tenerife.

Ricky Rubio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIN 41 34 35.7 34.0 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.4 2.2 3.2 0.2 10.6 2012-13 MIN 57 30 36.0 29.3 79.9 0.8 3.3 4.0 7.3 2.5 2.4 3.0 0.1 10.7 2013-14 MIN 82 32 38.1 33.1 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.7 2.3 2.7 0.1 9.5 2014-15 MIN 22 32 35.6 25.5 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 2.7 1.7 2.9 0.1 10.3 2015-16 MIN 76 31 37.4 32.6 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.6 2.1 2.5 0.1 10.1 2016-17 MIN 75 33 40.2 30.6 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 2.7 1.7 2.6 0.1 11.2 2017-18 UTH 77 29 41.8 35.2 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 13.1 2018-19 UTH 68 28 40.4 31.1 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 2.7 1.3 2.7 0.2 12.7 2019-20 PHX 65 31 41.5 36.1 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 2.6 1.5 2.7 0.2 13.0 2020-21 MIN 68 26 38.8 30.8 86.7 0.4 2.9 3.3 6.4 2.0 1.4 1.6 0.1 8.6 2021-22 CLE 34 29 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.2 6.6 2.2 1.4 2.7 0.2 13.1 Total 665 30 38.9 32.6 84.3 0.6 3.5 4.2 7.6 2.5 1.8 2.6 0.1 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.