JuJu Watkins parmi les 14 joueuses à signer un contrat NIL avec Unrivaled

Azzi Fudd pourra se présenter à la Draft WNBA 2026 tandis que JuJu Watkins est pressentie pour la cuvée 2027, mais toutes les deux préparent leur carrière post-NCAA puisqu’elles ont signé un contrat NIL avec la ligue Unrivaled, créée l’année dernière par les joueuses de WNBA Breanna Stewart et Napheesa Collier. Outre ces deux prospects, Unrivaled a mis la main sur 14 jeunes joueuses prometteuses dont Olivia Miles de TCU, Ta’Niya Latson de South Carolina ou encore les sœurs Lauren et Sienna Betts.

Comme un pied de nez à la WNBA, ces nouvelles signatures ont été réalisées lors du All-Star Weekend d'Indianapolis alors que la Grande Ligue négociait sa nouvelle convention collective avec ses joueuses.

Toutefois, toutes ces joueuses devront finir leur cursus à l’université avant de pouvoir rejoindre la Ligue Féminine, mais Unrivaled peut d’ores et déjà se servir de leur nom, comme ce fut le cas lors de l’annonce des signatures de Paige Bueckers alors qu’elle évoluait encore à Connecticut et de Flau’jae Johnson qui est toujours à LSU.

L'exemple de Paige Bueckers et Flau’jae Johnson

Ainsi et pour la seconde année consécutive, Unrivaled investit dans des joueuses universitaires après avoir signé Flau’jae Johnson et Paige Bueckers en décembre dernier.

Si ces deux joueuses n’ont pas encore foulé les parquets de la Ligue de Breanna Stewart et de Napheesa Collier – la rookie des Wings est attendue pour la saison 2026 qui doit débuter en janvier – elles ont déjà pu œuvrer avec Unrivaled via des campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Un schéma que devrait répéter JuJu Watkins et les autres nouvelles arrivantes puisqu’elles sont attendues du 31 juillet au 2 août dans les locaux d’Unrivaled à Miami pour justement créer du contenu à destination des réseaux sociaux.

« Notre objectif est de combler l’écart entre les stars déjà présentes chez Unrivaled et les futurs prospects qui vont arriver », explique le président des opérations basket d’Unrivaled, Luke Cooper.

Paige Bueckers et JuJu Watkins ont également déjà investi dans Unrivaled lors de la saison inaugurale, une campagne réussie puisqu’elle a récupéré 27 millions de dollars de revenus pour sa première saison, atteignant presque l'équilibre financier, et prévoit déjà d’ajouter des places dans sa salle à Miami et espère jouer des matchs dans deux autres villes américaines dans un avenir assez proche.

« Le retour sur investissement a été incroyable »se réjouissait Paige Bueckers en avril dernier. « Pour une première année, les résultats ont été choquants. »

Une opportunité lucrative pour les joueuses

À l’heure où les joueuses WNBA luttent pour obtenir une nouvelle convention collective et une augmentative significative de leurs salaires, la ligue Unrivaled se présente comme une excellente opportunité pour permettre aux joueuses de gagner davantage d’argent lorsque la WNBA est en pause. En effet, le salaire moyen d’une joueuse chez Unrivaled s’élève à 200 000 dollars par saison contre 78 351 dollars pour une rookie en WNBA.

De plus, en signant un contrat NIL avec Unrivaled, JuJu Watkins, Azzi Fudd ou encore Flau’jae Johnson pour ne citer qu’elles, s’assurent d’avoir une place dans la Ligue dès qu’elles auront bouclé leur cursus universitaire, une aubaine pour un championnat qui tend à devenir de plus en plus compétitif.

« La Ligue est très professionnelle et va devenir de plus en plus attractive », souligne Flau’jae Johnson. « Je ne sais pas comment cela se passe en coulisses, mais les joueuses vont avoir de plus en plus d’intérêt à venir. »

De quoi convaincre Caitlin Clark ou encore la MVP de la WNBA en titre, A’ja Wilson, de venir jouer chez Unrivaled alors qu'elles avaient décliné la proposition l'année dernière ? L'avenir nous le dira.