Pas d’entente, mais un « dialogue constructif » autour du prochain accord collectif WNBA

Indianapolis n'est pas seulement le théâtre du All-Star Game WNBA et son show. En coulisses, l'avenir proche de la ligue féminine se joue aussi. Les joueuses et les dirigeants ont ainsi repris leurs échanges autour du futur accord collectif lors d'une réunion jeudi. Ces discussions n'ont pour le moment pas abouti, et les positions des deux camps sont encore « éloignées » assure Associated Press. Mais cette réunion, à laquelle ont participé une quarantaine de joueuses, a permis d'évaluer les attentes des unes et des autres.

« Je ne pense pas qu'on puisse parler de progrès, mais nous avons eu des discussions animées » a réagi la directrice exécutive du syndicat des joueuses, Terri Carmichael Jackson.

« C'était un dialogue très constructif » a pour sa part estimé la commissionner de la WNBA Cathy Engelbert. « Je pense que cela fait partie du processus de discuter, d'écouter les joueuses, qu'elles nous écoutent nous et les propriétaires qui représentent le conseil des gouverneurs. Je suis toujours réellement optimiste pour qu'on parvienne à quelque chose qui transformerait le CBA. Mais c'est un processus. »

Plus de revenus pour les joueuses ou le risque d'un lockout ?

Les joueuses et leur syndicat avaient décidé en octobre dernier de mettre fin au précédent accord collectif, considérant ne pas obtenir une part suffisamment significative des revenus de la WNBA, tout en souhaitant un allégement du « salary cap ». La ligue est entrée dans une nouvelle ère, a minima commerciale, avec l'arrivée de joueuses phares comme Caitlin Clark, Paige Bueckers ou Angel Reese.

« Cela m'a donné beaucoup d'informations » a expliqué cette dernière, présente à la réunion et encore novice dans ce domaine pour sa deuxième saison professionnelle. « C'est la première fois que j'ai pu voir et écouter ce que les deux parties avaient à dire. J'avais vraiment hâte de savoir et de comprendre de quoi il en retournait. Maintenant, j'en ai pleinement conscience. Et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. »

« La seule chose moins viable que le système actuel, c’est de prétendre qu’il peut durer ainsi éternellement »

Si ces discussions venaient à s'enliser d'ici l'échéance butoir d'octobre, la WNBA risquerait une forme de paralysie alors qu'Angel Reese ou Napheesa Collier ont brandi la menace de quitter la table des négociations.

Un potentiel lockout serait à craindre, mais pas seulement. Avec l'expansion et l'arrivée de deux nouvelles franchises à Toronto et Portland, c'est toute la Draft pour constituer les effectifs de ces deux nouvelles franchises, qui a lieu traditionnellement en décembre, puis la “free agency” de janvier qui seraient en péril.

« Ce business est en pleine explosion : les droits TV, les audiences, les revenus, les valeurs des franchises, les droits d'expansion, les affluences, et les ventes de billets… » a énuméré Terri Carmichael Jackson alors que le nouveau contrat de diffusion TV débute la saison prochaine, à hauteur de 2,2 milliard de dollars sur les 11 prochaines années. « Tout augmente de manière historique. Mais ne pas rendre leur argent aux femmes qui rendent ce business possible freine sa croissance. La seule chose moins viable que le système actuel, c’est de prétendre qu’il peut durer ainsi éternellement. »

Une première proposition d'accord faite par les joueuses en février a été rejetée le mois dernier par la WNBA, la contre-proposition de la ligue ayant aussi été rejetée. Les deux camps ont convenu d'une autre rencontre future.