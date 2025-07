Tout un pays regarde Yang Hansen

Et si le rookie le plus médiatique de la saison à venir n'était pas Cooper Flagg ? Le premier choix de la Draft semble partager ce statut, encore précaire puisqu'aucun match n'a vraiment été joué, avec Yang Hansen.

Le pivot de 20 ans des Blazers déchaîne les foules. Des fans ont fait le déplacement jusqu'à Las Vegas, des journalistes chinois aussi, pour venir le voir quand Tencent, géant chinois spécialisé dans les services Web et mobile, prépare un documentaire en dix parties sur lui. De plus, 5.2 millions de téléspectateurs ont regardé le match, en Chine sur Tencent, de Portland face à Memphis. Sans oublier l'engouement sur les réseaux sociaux.

« Yang Hansen est peut-être le gars le plus populaire à Las Vegas », estime Ronnie Burrell, le coach des Blazers en Summer League. « J'ai joué dans un autre pays et je sais ce que c'est d'être un étranger. Voir le plaisir avec lequel il gère ça, c'est impressionnant. Je n'en fus pas capable et j'étais plus vieux que lui pourtant. Je suis soufflé. »

« Yao Ming est une icône pour le basket chinois »

Le Chinois aborde cette nouvelle vie avec le sourire aux lèvres. « L'attention médiatique ne me dérange pas », confirme-t-il. Néanmoins, la pression est forte car la Chine n'a plus de visage en NBA depuis plusieurs années et la retraite de Yao Ming. Et la dernière fois qu'on a parlé du pays, c'était lors de la polémique avec Daryl Morey en 2019.

« C'est beaucoup de pression, c'est sûr. Mais je veux montrer aux Chinois que je m'en sors », explique-t-il. « Yao m'a appelé avant que je n'arrive aux États-Unis, pour partager quelques expériences. Il m'a dit de profiter de la gastronomie, des boissons, du sommeil, de tout. Yao est une icône pour le basket chinois. Il est unique. Je ne suis qu'un rookie et je sens les attentes. Yao Ming est le numéro un. Comparé à lui, je ne suis que de la poussière. »