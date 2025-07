Les Nuggets misent sur Curtis Jones, brillant en Summer League

Il ne reste plus qu'un contrat à pourvoir du côté des Nuggets, qui a déjà 14 joueurs garantis et a trouvé ses trois « two-way contracts » après avoir signé l'arrière Curtis Jones (23 ans, 1m93). Non drafté après deux ans à Buffalo puis deux à Iowa State, le joueur a su saisir sa chance en signant un contrat « Exhibit 10 » le temps de la Summer League, pour disputer cinq matchs qui lui ont permis de se révéler. Résultat, le voilà promu en NBA avec un « two-way contract » qui va lui permettre de se montrer, en G-League voire en NBA !

En cinq matchs disputés à Las Vegas (deux victoires, trois défaites), Curtis Jones a rayonné, tournant à 14.6 points, à 54.9% au tir, 46.7% à 3-points, mais aussi 4.4 rebonds et 3.8 passes décisives.

Des prestations dans la continuité de sa dernière saison aux Iowa State Cyclones, lui qui affichait déjà 17.3 points (à 37.3% à 3-points), 4.3 rebonds, 2.3 passes décisives en NCAA en 2024/25. Curtis Jones va ainsi rejoindre l'ailier Spencer Jones et l'arrière rookie Tamar Bates, également signés en « two-way contracts » à Denver.

S'agissant du 15e et dernier spot, les Nuggets pourraient attendre le camp d'entraînement, fin septembre, avant de se positionner. Mais la volonté, d'après le dirigeant Ben Tenzer, est bien de partir à 15 joueurs sous contrat garanti pour le début de la saison.

« On va être patients à présent », avait-il glissé vendredi. « On est très contents de là où en est le roster. Et on a le sentiment que c'est important d'ajouter un 15e joueur, et on va le faire. Mais il n'y a pas de pression à présent. »