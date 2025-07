Quelles sont les stats de Summer League les plus « fiables » ?

Ce sont donc les Kings et les Hornets qui vont se disputer le titre de la Summer League de Las Vegas. Mais alors que Cooper Flagg et les autres principaux rookies n'ont fait que quelques apparitions, on se demande chaque année à quel point les ligues d'été sont un véritable indicateur du niveau des rookies…

Owen Phillips s'est (encore) penché sur la question, d'un point de vue statistique, pour des résultats intéressants.

Ainsi, il a étudié la corrélation de 25 statistiques différentes, en Summer League et en NBA, de 485 rookies depuis 2008. Résultat ? Ce sont les statistiques qui décrivent le « style » du joueur qui sont les plus « fiables ».

Ainsi, c'est le nombre de 3-points tenté dont la corrélation (3PT Attempt Rate) est la plus forte. En clair, un rookie qui prend beaucoup de 3-points en Summer League prendra également beaucoup de 3-points dans la Grande Ligue.

Les stats de « style » plutôt que de « performance »

Le nombre de 3-points pris sur 36 minutes (3PA per 36), le nombre de passes sur 36 minutes (AST per 36), le nombre de contres sur 36 minutes (BLK per 36) et le nombre de rebonds sur 36 minutes (TRB per 36 et ORB per 36) sont également des données fiables, ou en tout cas qui se retrouvent en NBA.

À l'inverse, les stats de « performance » sont au contraire très fluctuantes. C'est évidemment logique, puisque les rookies n'évoluent pas du tout avec les mêmes joueurs, ni face aux mêmes joueurs, en Summer League et en NBA.

Ainsi, il n'y a quasiment aucune corrélation entre le +/- des ligues d'été et celui de la Grande Ligue, tout comme il n'y a quasiment aucune corrélation au niveau de l'adresse à 3-points.

Inutile donc de trop s'inquiéter lorsqu'un joueur est extrêmement maladroit à Las Vegas, ou de s'enflammer lorsqu'il y est très adroit. Pour pas mal de stats, ce qu'il se passe à Las Vegas reste (globalement) à Las Vegas.