Collin Sexton impatient de faire équipe avec LaMelo Ball

Pendant que Paul George explique qu'il ne pourrait jamais signer à Charlotte sinon sa « carrière serait terminée » car la franchise n'a aucune culture de la gagne, Collin Sexton a accueilli avec plaisir son transfert chez les Hornets, après trois saisons passées à Utah.

« Je suis super impatient, super reconnaissant pour cette opportunité. Je suis prêt à aider à construire une culture, à être un leader immédiatement », déclare l'ancien des Cavaliers, qui se retrouve à seulement 26 ans et après sept saisons dans la ligue comme un ancien dans ce groupe.

« On en a parlé, c'est clair : il faut des joueurs pour soutenir les jeunes », confirme Collin Sexton, face à une équipe composée surtout d'extérieurs. « Je dis simplement aux jeunes qu'ils ne faut pas s'inquiéter des erreurs. Elles vont arriver. Il faut continuer de jouer malgré les erreurs et on est là pour aider. On sera là, juste à côté, pour faire le nécessaire. Sur le terrain ou en dehors, s'ils ont des questions sur le basket, sur la vie. On est une fratrie. On doit se soutenir et si un tombe, il faut l'encourager. »

Son association avec LaMelo Ball sera scrutée, les deux joueurs étant des attaquants confirmés mais ayant surtout besoin du ballon pour briller. Comment vont-ils se partager la gonfle ?

« Au fond, en NBA, peu importe qui remonte le ballon, il n'y a pas plus un meneur et un arrière. Ce sont les deux qui le font. En attaque comme en défense, on doit s'aider et s'assurer qu'on met les gars en bonnes situations. Je suis impatient », analyse Collin Sexton, qui veut « retirer de la pression » à LaMelo Ball et a déjà partagé du temps à la salle avec lui. « On bosse ensemble depuis deux semaines. On apprend à se connaître : LaMelo aime ce shoot-là, comment je peux le libérer, lui offrir des tirs faciles ? »

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 32 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 33 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35 47.5 37.1 81.5 1.0 2.1 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 29 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTH 48 24 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTH 78 27 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 2024-25 UTH 63 28 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.