Aux Hornets, on compte beaucoup sur la vitesse de Moussa Diabaté

Même s'ils n'ont pas conservé Josh Okogie, les Hornets ont amassé une drôle de collection de meneurs/arrières.

Spencer Dinwiddie est ainsi arrivé aux côtés de LaMelo Ball, Tre Mann et Collin Sexton. En sachant que Nick Smith Jr. est toujours dans l'effectif, il y a donc désormais cinq meneurs de jeu dans le « roster ».

Un embouteillage qu'on retrouve sur le poste d'arrière puisque l'équipe a drafté deux arrières, Kon Knueppel et Sion James, tout en récupérant Pat Connaughton dans un échange avec les Bucks.

Et comme il y a déjà Josh Green et DaQuan Jeffries sur le poste (même si le contrat de ce dernier n'est pas garanti), on se retrouve donc avec potentiellement dix joueurs de l'effectif sur le « backcourt » !

Il n'y a donc que Mason Plumlee et Moussa Diabaté sous le cercle, en plus du rookie Ryan Kalkbrenner.

Des options différentes entre Moussa Diabaté et Ryan Kalkbrenner

« Je vois beaucoup de polyvalence » répond Charles Lee lorsqu'on l'interroge sur son secteur intérieur. « On peut parler de Miles (Bridges) mais aussi de Tidjane (Salaün). Donc oui, beaucoup de polyvalence. La façon dont Ryan va jouer et la façon dont Moussa va jouer sont très différentes. Mais ces deux gars sont très bons défensivement. »

Avec sa taille (2m16) et sa présence au contre, Ryan Kalkbrenner doit ainsi apporter une protection du cercle « classique », en flottant derrière son premier rideau défensif. Alors que Moussa Diabaté court partout.

« Ryan vient de Creighton et il a été élu quatre fois défenseur de l'année dans la Big East. Moussa, l'an passé, a montré sa capacité à garder tous les postes, et ça va beaucoup nous aider défensivement » continue ainsi le coach, qui compte visiblement beaucoup utiliser la vitesse de son intérieur français. « Et puis en attaque, on veut jouer encore plus vite, et Moussa nous permet de le faire. Parce qu'après un rebond, un contre ou une interception, il veut juste courir. Il peut prendre de vitesse énormément d'intérieurs adverses. Ryan est assez mobile à l'extérieur, il peut rouler vers le cercle et attraper des passes lobées. Mais il peut aussi jouer depuis l'extérieur, pour passer. On va donc avoir la possibilité de jongler entre différentes options. »

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 18 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.