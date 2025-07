Chicago sécurise Yuki Kawamura avec un « two-way contract »

Dans dix jours, Yuki Kawamura fêtera l'anniversaire du jour où le monde du basket a découvert cet incroyable meneur de poche japonais à l'occasion de son premier match aux Jeux Olympiques de Paris, face au pays hôte. Auteur de 29 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, il avait bluffé tout son monde, et sans un miracle de Matthew Strazel pour aider la France à décrocher une victoire en prolongation ce jour-là, les Bleus ne seraient peut-être pas sortis des poules…

Avant ça, Yuki Kawamura a eu une autre opportunité de célébrer une bonne nouvelle hier puisqu'il a décroché un contrat avec les Bulls !

« Je crois que je peux toujours jouer en NBA. Je veux un contrat, même « two-way », peu importe. Je veux juste un contrat », avait-il martelé en début de semaine après être retourné en Summer League pour continuer de se montrer après une petite saison aux Grizzlies (4 minutes en moyenne sur 22 matchs), où il s'est davantage montré en G-League (12.4 points, 2.7 rebonds et 7.8 passes décisives en 31 minutes en moyenne sur 24 matchs).

Le sens du spectacle

Sa performance de vendredi soir, à 20 points et 10 passes décisives, dans la victoire des Bulls face à Utah a sans doute fini de convaincre le « front office » qu'il fallait lui donner une nouvelle chance. En cinq matchs de Summer League, il tourne pour l'instant à 10.2 points, 2.4 rebonds, 6.2 passes décisives et 2.2 interceptions par match en 23 minutes. De plus, Yuki Kawamura a le sens du show avec ses passes spectaculaires, et ne manque pas une occasion de régaler le public de Las Vegas par sa vista. Même Maxime Raynaud en a fait les frais…

« Yuki nous a en quelque sorte permis de poser notre jeu, avec sa capacité à déborder ses adversaires et sa vitesse. Il y a eu de bons moments avec lui, c'est clairement un catalyseur pour aller dans la raquette et créer, générer des tirs faciles pour les autres » avait glissé son coach Billy Donovan III en début de semaine.

Le plus dur reste maintenant devant lui : s'imposer en NBA avec davantage de garanties qu'un « two-way contract » malgré ses limites claires en défense pour un joueur de 1m72.

Yuki Kawamura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 22 4 36.7 30.4 77.8 0.0 0.5 0.5 0.9 0.4 0.1 0.2 0.0 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.