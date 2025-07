Rudy Gobert : « Je vais pouvoir me concentrer sur moi, sur ma famille, mon fils »

En février, pour évoquer sa possible participation à l'EuroBasket, Rudy Gobert avait parlé de « décisions intelligentes » à prendre. Finalement, en juin, on a appris que le pivot des Wolves n'allait pas participer à la compétition continentale. Le week-end dernier, en marge de la 10e édition de son camp de basket annuel à Saint-Quentin, le pivot a rapidement expliqué son forfait dans L'Aisne Nouvelle.

« Oui, (c’est une décision réfléchie) pour plusieurs raisons », a-t-il ainsi expliqué, interrogé au sujet de ce choix. « Déjà, il y a le fait que j’ai enchaîné beaucoup ces derniers étés, ces dernières années, et donc ça s’accumule à l’usure. Le fait que l’Euro se termine juste avant la reprise NBA, on ne s’en rend pas compte mais l’Euro est une compétition très dense et c’est une grande responsabilité. J’avais dit que j’attendrais la fin de saison pour prendre ma décision, et je l’ai prise. Je vais pouvoir me concentrer sur moi, sur ma famille, mon fils. »

Dans un contexte familial compliqué, Rudy Gobert a donc choisi de prendre du temps pour lui et ses proches.

Une décision qui fera plaisir aux Wolves puisque Rudy Gobert avait glissé, toujours en février, que les dirigeants « seraient contents » s'il faisait l'impasse sur l'EuroBasket.

« Ils investissent beaucoup sur moi, donc si on leur demandait, je ne doute pas de leur choix. Après l’Euro, c’est toujours plus dur, c’est là que tu sens le contrecoup. Et tu ne récupères pas pareil à 33 ans qu’à 23 ans », précisait-il alors, lui qui a joué 178 matches (saison régulière et playoffs confondus) en plus des JO depuis la rentrée 2023.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 ☆ UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 ☆ UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 ☆ UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33 66.9 0.0 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.