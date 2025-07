En voyant Tyrese Haliburton, Joel Embiid en a pleuré…

Jayson Tatum, Damian Lillard, Tyrese Haliburton… En fin de saison, les superstars NBA ont été frappées par la même blessure très grave, une rupture du tendon d'Achille, qui les privera de la prochaine saison. Une saison blanche, Joel Embiid en a connu deux en début de carrière, et depuis, le MVP 2023 a bien du mal à éviter la case Infirmerie.

Cette saison, il n'a joué que 19 rencontres sur 82, et après une énième opération au genou, personne ne sait s'il sera rétabli pour la reprise. « On ne va rien précipiter », prévient-il. « Toute ma carrière, j’ai eu l’impression qu’on n’a jamais adopté cette approche… On n’a pas de calendrier, et j’espère que ce sera plus tôt que tard. »

Les récentes blessures des All-Stars de l'Est l'ont plus que jamais convaincu qu'il fallait prendre le temps de se remettre, alors même qu'il était dégoûté de rater les playoffs. C'est son pote Haliburton qui l'a convaincu de regarder des rencontres…

« Il a su me toucher, il n’arrêtait pas d’essayer de me convaincre de regarder », raconte Joel Embiid, qui était devant son écran pour le Game 7 des Finals au moment où le meneur des Pacers s'est rompu le tendon d'Achille. « C'était incroyable… et j'ai versé une larme ».

Ecoeuré, Joel Embiid ne regardera même pas la suite du match, et il le répète, il ne précipitera rien. Pour la première fois, il prévient qu'il n'ira pas sur le terrain s'il n'est pas à 100%. « Je ne sais pas ce que les dirigeants en pensent. La seule chose que je dirais, c’est que… c’est un business. Tout tourne autour des résultats. … Si je reviens trop tôt et que je ne suis pas moi-même, devinez quoi ? On ne gagne aucun match. »