Nassir Little décolle pour le Japon

Signé par le Heat en début de saison passée, mais jamais activé par Erik Spoelstra et relégué à la G-League, Nassir Little quitte déjà la NBA, à 24 ans, pour aller monnayer ses talents au Japon, chez les Chiba Jets.

“Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir aider les Chiba Jets à gagner le titre”, a-t-il déclaré sur le site officiel de son nouveau club. “J'ai visité le Japon auparavant et je connais certains des joueurs de la Ligue. J'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle expérience avec de supers fans et une nouvelle salle [pour notre club], j'espère qu'on va réussir une grande saison ensemble.”

Il n'y a pas si longtemps que ça (en 2021), à 10 points et 5 rebonds de moyenne, l'ancien de North Carolina était considéré comme un des jeunes joueurs à suivre au sein d'une grosse écurie de l'Ouest, chez des Blazers qui jouaient les finales de conférence en 2019.

Mais, impliqué dans l'échange massif qui a envoyé Damian Lillard à Milwaukee pour le faire atterrir à Phoenix, et plombé par plusieurs blessures (aux abdominaux, à la hanche ou encore à l'épaule), Nassir Little a été rapidement poussé vers la sortie. Classé n°3 dans le pays quand il jouait au lycée, il a essayé de se montrer au sein du Team USA lors de fenêtres de qualification, mais en vain…

En 237 apparitions en NBA, il a tourné à 5 points et 3 rebonds en 16 minutes de moyenne. Chez les Chiba Jets, il retrouvera d'ailleurs son ancien coéquipier des Suns, l'ailier Yuta Watanabe.

Nassir Little Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 POR 48 12 43.0 23.7 63.6 0.7 1.6 2.3 0.5 1.5 0.3 0.3 0.3 3.6 2020-21 POR 48 13 46.7 35.0 80.0 0.7 2.0 2.7 0.5 1.1 0.1 0.4 0.3 4.6 2021-22 POR 42 26 46.0 33.1 73.4 1.4 4.2 5.6 1.3 2.0 0.6 1.0 0.9 9.8 2022-23 POR 54 18 44.2 36.7 71.7 0.5 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.7 0.4 6.7 2023-24 PHX 45 10 46.0 30.0 85.0 0.3 1.4 1.7 0.5 0.9 0.2 0.3 0.2 3.4 Total 237 16 45.2 33.0 73.5 0.7 2.2 2.9 0.7 1.3 0.3 0.5 0.4 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.