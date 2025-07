Les Lynx dominent un Mercury amorphe et amputé de Monique Akoa Makani

Juste avant le All-Star Break et après un road trip de quatre matchs, les Lynx retrouvaient le Target Center pour affronter Phoenix, une équipe face à laquelle les joueuses de Cheryl Reeve s’étaient inclinées le 8 juillet dernier, à cause d’une Alyssa Thomas des grands soirs (29 points).

Malheureusement, la “franchise player” du Mercury n'est pas parvenue à reproduire une telle performance pour le quatrième duel de la saison entre les deux équipes puisqu’elle finit avec 12 points à 5/16 au tir. Plus largement, sans Satou Sabally, Monique Akoa Makani et Lexi Held, c’est toute l’attaque de Phoenix qui manque son rendez-vous.

Si les coéquipières de DeWanna Bonner mènent 5-2 après 90 secondes de jeu, le Mercury n’inscrit plus le moindre point dans le jeu jusqu’à la fin de ce premier quart-temps. Un creux dont profite Minnesota pour passer un 17-4 et prendre 11 longueurs d’avance (21-10) tandis que Phoenix reste en vie uniquement grâce à des lancers francs.

Pour démarrer le deuxième acte, le Mercury rate un nouveau tir, mais Kalani Brown inscrit enfin un panier pour mettre un terme à ce trou d’air de quasiment dix minutes. La franchise de l’Arizona parvient même à revenir à deux longueurs grâce à quatre points consécutifs de DeWanna Bonner (35-33).

Le Mercury victime d’un coup de froid

Toutefois, juste après la pause, le Mercury encaisse un 10-0 au cours duquel Alanna Smith et Bridget Carleton s’illustrent avec un tir primé alors que les Lynx ne tiraient qu’à 30% de loin depuis le début de la rencontre (54-41). Dans la dernière possession de ce troisième quart-temps, Natisha Hiedeman rate un tir, mais Jessica Sheppard prend le rebond pour remettre la balle dans le cercle et offrir 15 points d’avance aux Lynx (64-49), ce qui est le plus gros écart du match.

Lors du dernier acte, Phoenix ne trouve pas de solution à sa disette offensive (35% au tir, 27% de loin) et s’incline logiquement 79-66 avec seulement deux joueuses à plus de 10 points, Alyssa Thomas (12) et DeWanna Bonner (11).

Du côté des Lynx, Kayla McBride finit avec 18 points tandis que Napheesa Collier est restée discrète avec 12 unités. Minnesota finit ainsi sa première moitié de saison avec le meilleur bilan de WNBA (19 victoires pour 4 défaites), devant le 15-7 du Liberty.