En arrivant à Brooklyn, Terance Mann revient à la maison

Alors que Kristaps Porzingis était envoyé à Atlanta et que Georges Niang rejoignait Boston, les Nets étaient venus se greffer à cet échange, pour récupérer notamment Terance Mann. L'arrivée à Brooklyn est synonyme, pour lui, de deux choses notables. La première, c'est qu'il est, à seulement 28 ans, le vétéran de ce groupe.

« Je suis le plus vieux de l'équipe et c'est nouveau, moi qui venait des Clippers où des joueurs étaient bien plus vieux que moi », commente-t-il. « C'est un ajustement pour moi et je suis impatient d'embrasser cette situation, de prendre les gars sous mon aile, de leur montrer comment être des professionnels. »

La deuxième, c'est qu'il revient chez lui. « J'ai vécu à New York jusqu'à l'âge de 11 ans », se souvient le natif de Brooklyn. « Je me souviens me promener dans le coin, aller à l'école ici. J'allais manger des cheesecakes à Juniors, je traînais avec mes amis. »

Sa mère fut assistante coach à Long Island University (LIU) Brooklyn, qui se trouve à quelques mètres du Barclays Center, inauguré en septembre 2012. Terance Mann avait alors 16 ans.

« C'est fou quand on y pense. J'ai grandi ici. Je me souviens de moi petit, quand ma mère coachait à LIU. Je trainais près de la salle avant qu'elle ne soit construite. Je me demandais ce qu'il faisait comme bâtiment et ma mère me disait que Jay-Z avait ramené les Nets de New Jersey ici. On parlait de ça à Brooklyn à l'époque. »

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 9 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 19 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 29 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.2 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 2023-24 LAC 75 25 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 1.9 0.6 0.6 0.2 8.8 2024-25 * All Teams 67 21 49.6 36.8 69.1 1.0 2.0 3.0 1.8 1.9 0.7 0.7 0.2 7.7 2024-25 * LAC 37 20 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 1.8 0.8 0.7 0.3 6.0 2024-25 * ATL 30 23 54.1 38.6 66.7 1.2 1.9 3.1 2.1 2.0 0.6 0.7 0.1 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.