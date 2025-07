Leïla Lacan brille malgré la défaite face au Fever de Caitlin Clark

Après son très large succès face aux Wings dimanche dernier, le Fever de Caitlin Clark se rendait dans le Connecticut pour y défier le Sun, lanterne rouge de WNBA avec un bilan de 3 victoires pour 18 défaites avant le début de cette rencontre.

Si ce sont les joueuses de Rachid Méziane qui ouvrent le score, le premier écart est en faveur d'Indiana grâce à un 9-0 porté par le duo Natasha Howard – Lexie Hull (17-8). Pourtant le Sun ne se laisse pas immédiatement devancer et parvient à revenir au score grâce à un “lay-up” de la Française Leïla Lacan et à prendre l’avantage par l'intermédiaire de Lindsay Allen (28-27).

À l’instar du premier quart-temps, le Fever recrée un écart (39-30), mais la réponse du Sun est immédiate avec un 10-0 au cours duquel la seconde Française de Connecticut, Bria Hartley, s’illustre avec deux flèches à longue-distance (40-39). Toutefois, au moment de rejoindre les vestiaires, c’est Indiana qui domine grâce à un tir primé de Sophie Cunningham (44-42).

Après la pause, aucune des deux équipes ne parvient à distancer l’autre et c’est donc toujours en menant de deux points que le Fever démarre le dernier acte (62-60). Si rapidement, Indiana prend deux possessions d’avance, Leïla Lacan répond avec l’action du match. Dans un premier temps, elle arrache le ballon des mains d’Aliyah Boston puis elle plante à 3-points tout en subissant une faute de Sydney Colson revenue dans son dos. Toutefois, la Française manque son lancer-franc et le Sun ne parvient donc pas à égaliser (64-63).

Caitlin Clark se blesse encore

À quatre minutes du terme, Caitlin Clark (14 points, 8 rebonds, 7 passes) inscrit ses premiers points de la seconde période pour donner sept longueurs d’avance au Fever (77-70), mais la soirée de la star du Fever est écourtée. En effet, alors qu’il reste moins d'une minute à jouer, Caitlin Clark prend un rebond défensif avant de délivrer une passe décisive pour Kelsey Mitchell, mais la meneuse semble touchée, une nouvelle fois, à l’aine. Une blessure qui l’a déjà contrainte à manquer cinq matchs plus tôt dans la saison. Elle est donc remplacée et en conférence de presse après la partie, son entraîneuse Stephanie White révèle que Caitlin Clark va passer des examens pour étudier la durée de son indisponibilité potentielle. Il est donc possible qu’elle manque le All-Star Game prévu ce samedi.

Pour en revenir à ce duel entre Fever et Sun, Indiana finit par s’imposer 85 à 77 malgré les 11 points et 4 passes de Bria Hartley mais également les 19 points à 8/13 au tir de Leïla Lacan, en sortie de banc.

“On me demande de plus attaquer le cercle”, explique la Française après la rencontre. “De toute façon je suis meilleure quand il s’agit de pénétrer que lorsqu'il faut tirer. Donc j’essaye d’aider l’équipe avec mes qualités.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.