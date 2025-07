Reprise gagnante pour VJ Edgecombe

Le seul véritable intérêt de cette soirée de Summer League portait sans doute sur le retour de VJ Edgecombe sur les parquets. Troisième choix de la Draft, l'arrière des Sixers en avait mis plein la vue à Salt Lake City avec 28 points et 10 rebonds dès sa première sortie. C'était il y a dix jours.

Depuis, le protégé de Buddy Hield soignait une entorse du pouce gauche, et ce n'est que mardi qu'il a repris le chemin des parquets, et c'était face aux Wizards. Après une première mi-temps compliquée, au point de louper ses sept premiers tirs, VJ Edgecombe est finalement monté en puissance pour inscrire ses 15 points en deuxième période.

Du Jimmy Butler dans son jeu ?

Très athlétique et très agressif, il ajoute 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, et les Sixers s'imposent 74-58 pour décrocher leur première victoire de la compétition. Il y a quelques jours, après son premier match, Paul George avait donné son avis sur son jeune coéquipier, et il l'a comparé à l'un des meilleurs arrières de sa génération…

“Il a ce feu en lui. En le regardant jouer, c’était comme voir un jeune Jimmy (Butler). Il bouge comme Jimmy, un peu, il a cette agressivité dans le jeu à mi-distance, il a pas mal de similitudes avec Jimmy, donc il va clairement être très bon” avait-il expliqué au micro de son podcast. “Il y a tellement plus d’espace pour les joueurs quand tu passes du niveau universitaire à la NBA. Et je trouve qu’il a vraiment tout montré. Il a laissé entrevoir des éclairs de grandeur. Et le pick and roll, ce n’est pas quelque chose de naturel, surtout pour les jeunes joueurs qui ne sont pas meneurs. Je l’ai vu lire les situations, savoir quand sortir rapidement, hésiter un peu sur le pick and roll, puis attaquer le cercle.”

Coach des Sixers cet été, TJ DiLeo s'était aussi exprimé sur les premiers pas de son rookie. “Il lit bien le jeu, et comme vous le savez tous, il peut attaquer un intervalle à tout moment. Les défenses sont donc obligées d'en tenir compte. Je pense qu’il peut vraiment être bon pour défendre sur les porteurs de balle, suivre les écrans, et ce genre de choses. Pour l’instant, on garde les choses assez simples pour tout le monde. On veut des attaques rapides, on veut mettre de la pression dès le début, et jusqu’ici, il fait de l'excellent travail là-dessus.”