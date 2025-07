Nike continue de mettre Caitlin Clark à l'honneur à travers la ligne signature de Kobe Bryant. La meneuse star d'Indiana a déjà porté des Kobe 5 « Indiana Fever » comme coloris « PE ». Voici cette fois une Kobe 6 « Cookie Monster » qui lui est également destinée et qu'elle a porté pour la première fois ce week-end lors de la large victoire de son équipe face à Dallas de la rookie Paige Bueckers, numéro 1 de la dernière Draft.

La tige et la semelle entièrement en bleu foncé font leur effet, le tout étant contrasté par un « Swoosh » noir sur l'empeigne et une languette en marron clair, couleur cookie. Pour sa première sortie avec cette Kobe 6 « Cookie Monster », Caitlin Clark n'a pas manqué de faire le spectacle en compilant 14 points, 13 passes décisives et 5 interceptions.

Comme pour la Kobe 5 « Indiana Fever », la Kobe 6 PE « Cookie Monster » pourrait finalement être commercialisée, même si rien n'est encore officiel.

(Via SneakerNews)