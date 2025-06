Avec la Kobe 5 « Indiana Fever », Nike fait un premier pas vers Caitlin Clark

Il était temps ! Le phénomène Caitlin Clark va enfin se concrétiser sur le marché des sneakers avec la sortie imminente de la Kobe 5 Protro « Indiana Fever ».

La meneuse qui a brillé ce week-end a l’occasion de son retour au jeu face au New York Liberty avait déjà été aperçue avec ce modèle « Player Exclusive » au pieds lors de son année sophomore. Un pas de plus a donc été franchi avec une date de sortie officielle pour accompagner la publication des photos officielles.

L’occasion de revoir de plus près cette tige aux couleurs du Fever avec une base bleu marine comportant une touche dorée sur le talon et pour faire ressortir les contours du « Swoosh » sur l’empeigne, et quelques notes de rouge vif, sur les lacets, la languette et sous la semelle, qui possède une unité « Zoom Air » sous l’avant du pied.

Sa sortie est annoncée pour le 30 juin au prix de 190 dollars aux États-Unis et devrait confirmer la cote de popularité grandissante du joyau de la WNBA.

(Via NiceKicks)