Sans Carla Leite, les Valkyries éclipsent tout de même le Sun

C’est dans un Chase Center plein, pour la septième fois de la saison en autant de matchs, que les Valkyries recevaient la lanterne rouge de WNBA à savoir le Sun. Un duel que Golden State a disputé sans Carla Leite, touchée au dos depuis plusieurs jours et déjà incertaine lors du match face au Fever de jeudi dernier.

Natalie Nakase a donc dû modifier son cinq de départ en y insérant Tiffany Hayes à la place de la rookie française. Un changement efficace puisque la joueuse passée par le Sun en 2023 inscrit sept de ses 14 points en seulement quatre minutes de jeu. Ensuite, c’est Chloe Bibby qui se charge de terminer le premier quart-temps avec un tir à 3-points dans les dernières secondes qui permet aux Valkyries de mener 23 à 20.

Le deuxième acte s’ouvre avec les débuts en WNBA de Kaitlyn Chen. Après un nouveau tir de loin signé Chloe Bibby, la Taïwanaise inscrit ses premiers points dans la Grande Ligue féminine sur une pénétration avec la faute.

Le Chase Center explose et cette action marque le début d’un gros temps fort des Valkyries. Golden State passe un 21-3 au cours duquel la défense du Sun est complètement dépassée à l’image de ce tir à 3-points de Veronica Burton (10 points, 2 passes) en transition à la fin de la première période complètement oubliée.

Le Sun ne voit pas la lumière

C’est donc avec 27 points d’avance (59-32) que les Valkyries rejoignent les vestiaires. Sans surprise, les joueuses de Rachid Meziane ne parviennent pas à renverser la rencontre après la pause et Golden State s’impose très tranquillement 87-63 derrière les 21 points et 8 rebonds de Kayla Thornton. Pour sa première en WNBA, Kaitlyn Chen finit avec cinq points à 2/3 au tir et un différentiel de +15.

« Elle s’entraîne beaucoup avec les joueuses du banc pour comprendre leurs habitudes de jeu », réagit l’entraîneuse des Valkyries Natalie Nakase. « Aujourd’hui, elle était prête et elle a bien joué. Bravo à elle et à ses entraîneurs personnels qui ont fait du bon boulot. »

Si les Valkyries enchaînent un cinquième succès en six matchs, côté Sun, la situation est bien plus dramatique. Connecticut est sur une série noire de six défaites de suite et n’a pas remporté le moindre match depuis le 6 juin et un succès face au Dream d’Atlanta.

« C’est notre travail de continuer d’être optimiste. Quand nous sommes dans notre position, on doit juste travailler encore plus dur », tente d’expliquer Rachid Meziane après la rencontre. « On peut se trouver beaucoup d’excuses ce soir comme le fait que nous avons manqué beaucoup de « lay-ups », mais c’est aussi à nous de revenir avec une meilleure énergie pour les prochains matchs. »

Le Sun tentera de corriger le tir ce mercredi avec un déplacement à Las Vegas pour y défier les Aces tandis que les Valkyries accueilleront le Liberty, une équipe face à laquelle elles ont déjà perdu deux fois cette saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.