Le Thunder favori des bookmakers pour la saison prochaine

C’est la tradition chaque année : les nouveaux champions NBA sont à peine connus et célébrés que les bookmakers donnent déjà les cotes pour la saison prochaine. Et très souvent, c’est le champion qui est automatiquement le favori pour l’exercice suivant. Le Thunder ne déroge pas à cette règle.

Shai Gilgeous-Alexander et sa bande viennent de remporter la saison 2024/25 à l’issue du Game 7 des Finals et sont les favoris pour juin 2026, devant les Cavaliers et les Knicks, d’après ESPN.

Forcément, les Celtics, avec la grave blessure de Jayson Tatum, ont dégringolé. Même logique pour les Pacers, qui ont peut-être perdu Tyrese Haliburton pour un moment, eux aussi, dans cette dernière rencontre de la saison. Au même niveau que Boston et Indiana, on retrouve Minnesota, finaliste de conférence Ouest deux années de suite.

Ce qui est intéressant, c’est que quelques heures avant le Game 7, les Rockets étaient comme Orlando ou Denver, c’est-à-dire autour de la 10e place. Puis, le transfert de Kevin Durant est arrivé et désormais, la franchise Texane est quatrième, derrière le Thunder, les Cavaliers et les Knicks donc.

Enfin, les Mavericks, qui ont obtenu le premier choix de Draft – c’est-à-dire Cooper Flagg – sont relégués à la sixième place de la conférence Ouest par ESPN, et dans le ventre mou de la ligue.