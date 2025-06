En prolongation, Sonia Citron crucifie les Wings de Paige Bueckers

C’est en quête d’une troisième victoire consécutive que les Wings se rendaient à Washington pour y défier les Mystics qui sortaient d’un match perdu d’un seul petit point face au Dream, vendredi dernier.

Malgré cette défaite, l’équipe de la capitale avait montré de belles choses notamment derrière le duo Shakira Austin – Brittney Sykes. Toutefois, face aux Wings, c’est une autre joueuse qui va se montrer : Sonia Citron.

La rookie des Mystics inscrit huit points durant un premier quart-temps assez largement dominé par Washington, 27 à 17. Cependant, la tendance s’inverse dans la période suivante et Dallas revient au score grâce à Arike Ogunbowale (27 points, 3 passes), autrice de 16 unités en première période. Ainsi, c’est avec cinq points d’avance (45-40) que Dallas rejoint les vestiaires.

Menées de sept points avant le début du quatrième quart-temps, les Mystics courent après le score et c’est à deux minutes de la fin de la rencontre que Washington parvient à repasser devant grâce à Kiki Iriafen (81-79). À 15 secondes du terme, les coéquipières de Shakira Austin ont toujours deux points d’avance et Sonia Citron est victime d’une faute de Kaila Charles qui l’envoie sur la ligne des lancers pour plier le match. Mais comme Brittney Sykes face au Dream, la rookie rate une de ses tentatives, ce qui offre une balle d’égalisation à Dallas.

Ainsi, Paige Bueckers se défait du marquage de Sug Sutton pour trouver un tir à 3-points qui transperce le filet.

Le match part alors en prolongation et le premier choix de la dernière Draft donne deux possessions d’avance aux Wings (88-84), mais Shakira Austin (21 points, 7 rebonds) répond avec deux lancers francs et un tir à mi-distance pour ramener les deux équipes à égalité (88-88).

À 30 secondes du terme, le score n’a pas évolué lorsque Kiki Iriafen (19 points, 7 rebonds, 6 passes) est contrée dans la raquette par NaLyssa Smith. Sauf que le rebond est récupéré par Sonia Citron qui offre une nouvelle possession à Washington. Alors que Brittney Sykes organise le jeu de cette dernière attaque, cette même Sonia Citron est totalement oubliée par la défense de Dallas et se retrouve ouverte dans un coin pour convertir un tir lointain qui donne trois points d’avance aux Mystics, mais les Wings ont encore une possession pour égaliser.

Dans un premier temps, Arike Ogunbowale se manque, mais le rebond est en faveur des Texanes. Paige Bueckers se retrouve avec le dernier ballon de cette prolongation, mais son tir se finit en « airball ».

Washington s’impose 91 à 88 grâce au tir de la gagne de Sonia Citron qui finit la rencontre avec 27 points (record en carrière) et 11 rebonds pour devenir la première rookie de l’histoire des Mystics à plus de 25 points et 10 rebonds.

« C’est un bon sentiment », raconte Sonia Citron à propos de son tir décisif. « J’étais en colère parce que j’aurais pu finir le match avant, si je n’avais pas raté mon lancer-franc. Donc je suis très contente d’avoir pu ramener la victoire avec mon tir. Je ne voulais pas jouer une deuxième prolongation. »

