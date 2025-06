Le Dream d’Allisha Gray plie mais ne rompt pas face aux Mystics

Moins d’une semaine après leur premier duel, les Mystics et le Dream se retrouvaient ce vendredi. Si lors de la première manche, Atlanta s’était largement imposé (89-56), le scénario de ce match a été bien différent.

Durant le premier quart-temps, Washington tient tête à Atlanta et n’est mené que deux points après 10 minutes de jeu (24-22). Toutefois, les Mystics laissent le Dream prendre le large durant le deuxième quart-temps avec un panier de Brittney Griner sur Shakira Austin qui permet à Atlanta de prendre 11 points d’avance (45-34).

Cette maîtrise des joueuses de Karl Smesko se poursuit après la pause où Atlanta prend même 15 longueurs d’avance à la fin du troisième quart-temps suite à un panier avec la faute de Nia Coffey. Le Dream semble alors se diriger vers une victoire facile, mais les Mystics tentent de renverser le match dans le quatrième quart-temps.

À un lancer franc de la prolongation

Petit à petit, Washington remonte au score grâce à Sonia Citron et Shakira Austin (28 points, 10 rebonds). Cette dernière prend un rebond offensif après un tir raté de Sonia Citron pour ramener les Mystics à trois points tandis qu’elle marque encore dans la foulée en provoquant une faute de Rhyne Howard.

Washington n’a plus qu’un seul point de retard, mais Allisha Gray (18 points) donne cinq points d’avance au Dream à 45 secondes du terme. Dans la foulée, elle contre aussi Brittney Sykes, mais cela ne suffit pas pour briser les espoirs de victoire de la franchise de la capitale.

Washington revient à trois points par l’intermédiaire d’Emily Engstler et c’est Brittney Sykes (21 points, 8 passes) qui se retrouve avec le ballon pour égaliser. Si son tir fait « airball », elle provoque une faute d’Allisha Gray alors qu’il ne reste que 0.1 seconde à jouer. Sur la ligne, la meneuse de Washington ne convertit que deux de ses trois tentatives, ce qui permet à Atlanta de s’imposer, non sans frayeur, 92 à 91 au terme d’un quatrième quart-temps raté, perdu 31 à 20.

« Nous avons une bonne équipe, parmi les meilleures de WNBA, mais nous devons être plus réguliers », constate Karl Smesko après la rencontre. « On doit continuer de jouer, de faire pression et ce, peu importe le score. C’est quelque chose que nous devons comprendre. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.