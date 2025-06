Le MVP de la nuit | Chet Holmgren était partout

Premier scoreur et distributeur de son équipe, Shai Gilgeous-Alexander a été élu MVP des Finals à l’unanimité. Néanmoins, dans ce Game 7, l’impact de Chet Holmgren mérite d’être signalé.

L’intérieur a encore une grosse marge de progression en attaque, où il devient parfois trop timide et où il peut se faire bousculer. En défense, par contre, le 2e choix de la Draft 2022 est déjà monstrueux. Et les Pacers s’en sont une nouvelle fois rendus compte dans cet ultime match de la saison 2024/25…

« Il pèse énormément sur le jeu à chaque match et ce n’était pas différent ce soir. Il était partout, à contrer des tirs, à faire des rotations, en « switchant » sur les arrières. C’est incroyable et il peut encore tellement progresser » vantait ainsi Shai Gilgeous-Alexander sur le match à 18 points (6/8), 8 rebonds et 5 contres de son coéquipier.

De vrais gagnants à tous les niveaux

« J’essaie de faire tout ce dont l’équipe a besoin que je fasse pour qu’on gagne. Et c’est ce qu’on fait tous. Ce n’est pas toujours très beau, tout au long de l’année. Mais c’est si difficile d’arriver ici, pas seulement en Finals… On a démarré le « training camp » en octobre et on l’a fait pour vivre ça. Et ça en valait la peine » lâche l’intéressé.

Car il faut se rappeler qu’en novembre, le longiligne intérieur s’est fracturé le bassin et on pouvait alors se demander s’il allait pouvoir rejouer de la saison. Et à quel niveau. Mais Chet Holmgren est un guerrier, qui n’hésite jamais à aller contester les tirs adverses. Un vrai joueur d’équipe.

« Tout le monde est un gagnant jusqu’à ce que ça devienne désagréable d’un point de vue individuel » conclut-il ainsi. « Tout le monde est un gagnant quand on peut faire ce qu’on veut sur le terrain. Tout le monde est un gagnant quand ça va bien. Mais quand vous devez vous sacrifier pour l’équipe, que vous devez faire les bonnes choses afin de se préparer pour le match, c’est là qu’on voit qui sont les vrais gagnants. Le mérite en revient à Sam Presti. Il a récupéré des vrais gagnants dans cette équipe et dans cette salle. Et ça se voit. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.2 0.7 1.8 2.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.