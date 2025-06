Le duo Gray-Howard permet au Dream de finir fort face au Sky

Le Dream d’Atlanta a souffert pendant trois quart-temps avant de trouver la solution face à une équipe de Chicago emmenée par une Ariel Atkins déchaînée (29 points). Comme à son habitude, la formation de Karl Smesko a misé sur sa défense pour faire la différence, avec en prime l’adresse extérieure de Te-Hina Paopao (16 points à 5/6), Rhyne Howard (22 points à 4/11) et Allisha Grey (19 points à 5/8).

L’ancienne arrière de Washington, Ariel Atkins, avait pourtant inscrit 12 points dans le seul troisième quart-temps pour permettre au Sky de passer brièvement devant et de continuer à y croire à dix minutes du terme (69-69). Comme OKC dans le Game 7 en NBA face à Indiana, ce sont alors trois paniers à 3-points coup sur coup qui ont permis à Atlanta de prendre le large.

Drôle d’averse sur le Sky

Allisha Gray a montré la voie avant de servir Te-Hina Paopao à 3-points à son tour. Ce fut ensuite au tour de Rhyne Howard de trouver la mire d’un step-back derrière l’arc. Toujours à 3-points, Te-Hina Paopao et Naz Hilmon ont achevé les derniers espoirs de Chicago, limité à 11 petits points dans le dernier quart-temps. Rhyne Howard a inscrit le 16e et dernier 3-points de la soirée pour assurer la victoire 93 à 80 en faveur d’Atlanta.

Chicago pourra regretter le nouveau match discret de son intérieure Angel Reese, cantonnée à 10 points malgré ses 19 rebonds, la faute à un triste 3/11 au tir. Tout roule en revanche pour le Dream de Brittney Griner (3 points, 4 rebonds en 18 minutes), qui n’est plus qu’à une petite victoire de New York, champion en titre et première équipe à l’Est.

Il y aura encore un match à gagner demain à Dallas avant deux gros rendez-vous à domicile, face à Minnesota vendredi puis justement New York à dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.