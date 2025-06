Brittney Griner double Lisa Leslie au classement des contres en WNBA

Avec 7 victoires pour 3 défaites, l’Atlanta Dream réalise un très solide début de saison en WNBA. La nuit dernière, c’est Rhyne Howard qui a porté l’équipe face au Chicago Sky, mais Brittney Griner a profité de la rencontre pour contrer trois tirs et porter son total de « blocks » dans la Grande Ligue féminine à 823.

C’est un de plus que la légende Lisa Leslie, et ça lui permet de grimper à la deuxième place du classement !

« La plupart des honneurs ou des statistiques n’ont pas beaucoup d’importance à mes yeux, mais s’il y en a un qui compte, c’est celui des tirs contrés », explique l’intérieure de 34 ans, qui a quitté le Phoenix Mercury durant l’intersaison. « Alors, passer devant Lisa, l’une des plus grandes à l’avoir fait… Je suis honorée d’être à cette deuxième place parce que ça représente beaucoup pour moi, et j’en suis très heureuse. »

Désormais, il n’y a plus que Margo Dydek, la plus grande joueuse (2m18) à avoir foulé un terrain WNBA devant elle. Cette dernière, décédée en 2011, avait contré 877 tirs entre 1998 et 2008.

« Il me reste encore un peu de chemin à parcourir pour rejoindre Margo, mais je suis en poursuite » sourit Brittney Griner, qui devrait jouer au moins une saison de plus pour espérer décrocher la première place.